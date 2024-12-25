Данила Козловский вернулся в Москву и прогулялся по ГУМу

«В этом небольшом путешествии было, кажется, все. И безумная логистика между городами и континентами, и переносы спектаклей (по независимым от нас обстоятельствам, но не могу не принести свои извинения за это и пообещать, что мы обязательно приедем в следующем году туда, куда не доехали в этом), и фантастические зрительские приемы, и особенные по своей атмосфере и эмоциям спектакли», — написал артист.