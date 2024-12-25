Данила Козловский вернулся в Москву и прогулялся по ГУМу

Данила Козловский сообщил своим подписчикам, что прилетел в Москву. 39-летний актер прогулялся по центру города, а также заглянул в ГУМ. Он заснял видео из торгового центра и удивился отсутствию людей.
«А где все?» — поинтересовался Козловский.
Недавно российский актер завершил гастрольный тур со своим спектаклем «Фрэнк» по различным зарубежным городам.
«В этом небольшом путешествии было, кажется, все. И безумная логистика между городами и континентами, и переносы спектаклей (по независимым от нас обстоятельствам, но не могу не принести свои извинения за это и пообещать, что мы обязательно приедем в следующем году туда, куда не доехали в этом), и фантастические зрительские приемы, и особенные по своей атмосфере и эмоциям спектакли», — написал артист.
В ближайшее время Козловский презентует постановку в Дубае. Он также пожелал себе в новом году показать этот спектакль в России.
Напомним, Данилу Козловского критиковали за посещение Америки, где проживают его дочь Ода Валентина и бывшая возлюбленная Ольга Зуева. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее заявлял, что артист переехал в США, а на Родину приезжает только на заработки.
Тогда многие спектакли с участием Козловского были отменены. Актер же признавался, что у него нет второго гражданства и жить за границей он не намерен. Несмотря на это, Козловский уже несколько лет не снимается в российском кино и не работает в театре.