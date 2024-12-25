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Звезда «Русалочки» подарила годовалому сыну роскошную Ferrari

Актриса Холли Бэйли подарила годовалому сыну автомобиль
Холли Бэйли
Холли БэйлиИсточник: Legion-Media.ru

Звезда фильма «Русалочка» режиссера Роба Маршалла, актриса и участница музыкального дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли подарила годовалому сыну роскошную машину. Соответствующее видео доступно на онлайн-канале ее экс-возлюбленного, рэпера Дэррила Дуэйна Грэнберри-младшего, более известного по псевдонимом DGG.

В середине празднования дня рождения наследника Бэйли гости вышли на парковку. Присутствующие удивились подарку, который звездные родители презентовали своему сыну Хайло. На размещенных кадрах видно, как к семье подъехал красный автомобиль марки Ferrari. Грэнберри-младший взял на руки сына и сел вместе с ним за руль машины.

«Это для Хало или для меня? Я даже не знаю! Да я шучу, ребята. Он сможет водить эту машину только через 15 лет», — с иронией высказался рэпер.

Сама Бэйли села в автомобиль на пассажирское сиденье и снимала происходящее на камеру.

Ранее сообщалось, что Холли Бэйли сыграет в фильме Мишеля Гондри и Фаррелла Уильямса.