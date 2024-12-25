Звезда «Жуков» рассказал о поездках на метро

Звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко сообщил, что нередко использует метро в качестве средства передвижения. О своих поездках он рассказал в интервью изданию «Телепрограмма».
По словам актера, поездки на метро помогают ему сэкономить время.
«Да, я езжу на метро, особенно в период предновогодней суеты (…). Так быстрее, особенно, если ехать в час пик», — отметил он.
Чепурченко добавил, что случается, что пассажиры узнают его и просят дать автограф или сфотографироваться с ним.
«Если просят автограф, то я все-таки предлагаю сделать фотографию, так как по себе знаю, что когда берешь у кого-то автограф, он всегда куда-то пропадает и теряется, а фотографии всегда остаются», — заключил артист.