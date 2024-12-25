Филипп Киркоров рассказал о трудностях съемок в горах

«И у меня просто ломка началась, я понял, насколько зависим от общения. А еще мы вставали в дикую рань. Я со школы терпеть не могу ранние подъемы, и всю жизнь они меня преследуют. Гастроли? Нужно вставать часов в 7—8 утра, чтобы успеть на самолет. Кино? Смена начинается в 5—6 утра. Мы же были зависимы от светового дня и снимали от восхода до заката. Когда смена заканчивалась в 10—11 вечера, оставались ночевать в палатке в лесу», — рассказал артист.