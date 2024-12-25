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49-летний режиссер «Братьев» сыграл свадьбу с 18-летней возлюбленной

Режиссер Марк Горобец женился на актрисе Александрине Олексюк
Александрина Олексюк и Марк Горобец, фото: соцсети
Александрина Олексюк и Марк Горобец, фото: соцсети

Режиссер фильмов «Тур с Иванушками» и «Братья» Марк Горобец сыграл свадьбу со своей молодой возлюбленной, начинающей актрисой Александриной Олексюк. Артистка Агата Муцениеце, которая была на мероприятии, опубликовала видео в соцсети.

18-летняя Александрина была запечатлена в белом коротком платье-бюстье, которое дополнила длинной фатой и туфлями на каблуках. Девушке уложили волосы в локоны. 49-летний Марк Горобец предпочел для торжества черный брючный костюм, рубашку и туфли. В ролике влюбленные танцевали на лестнице.

В ноябре стало известно, что Марк Горобец сделал предложение руки и сердца начинающей актрисе Александрине Олексюк у озера Рица. Режиссер преподнес кольцо возлюбленной еще 4 августа, когда девушке еще было 17 лет. Актриса достигла совершеннолетия только 14 ноября. В комментариях пару поздравила актриса Агата Муцениеце, которая работала с Олексюк и Горобецом над проектом «Тур с Иванушками».

«Кино мама всплакнула от счастья! Котики!» — написала Муцениеце, сопроводив пост эмодзи в виде сердца.