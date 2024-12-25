49-летний режиссер «Братьев» сыграл свадьбу с 18-летней возлюбленной

В ноябре стало известно, что Марк Горобец сделал предложение руки и сердца начинающей актрисе Александрине Олексюк у озера Рица. Режиссер преподнес кольцо возлюбленной еще 4 августа, когда девушке еще было 17 лет. Актриса достигла совершеннолетия только 14 ноября. В комментариях пару поздравила актриса Агата Муцениеце, которая работала с Олексюк и Горобецом над проектом «Тур с Иванушками».