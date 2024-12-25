Новый год всегда ассоциируется с теплом домашнего уюта, сиянием огоньков и верой в светлое будущее. Но кинематограф — мастер переворачивать привычные образы с ног на голову. Что, если за улыбкой доброго Санты скрывается что-то зловещее, а уютные гирлянды превращаются в предвестников настоящего кошмара? Мы собрали для вас 10 новогодних хорроров, чтобы взбодриться на зимних праздниках.
1. «Санта на продажу»
Представьте себе: вы живете в Лапландии, где олени — главный источник заработка, а в каждом сугробе прячутся сюрпризы. В этой сказочной глуши финский режиссер Ялмари Хеландер придумал свою версию Санты: вместо бородатого доброго дедушки, который приносит подарки, он выкопал из легенд древнего монстра, которого давным-давно утопили и заморозили, чтобы он не наказывал непослушных детей. Но древнее зло пробудили.
«Санта на продажу» — как северный ветер: свежая, колкая и с неожиданными эффектами. Тут и голые эльфы, больше похожие на бегунов-ветеранов марафона, и сцены, от которых любой фанат натурализма пустит слезу. Здешний юмор — черный и грубоватый, как финская зима. Но если вы готовы напитаться такой рождественской атмосферой, то мрачное хихиканье вам обеспечено. Актеры играют действительно классно. Особенно тот старик, которого ловят и путают с Сантой. Он настолько убедителен, что, глядишь, и вы начнете писать письма Деду Морозу, но не с просьбой о подарках, а с извинениями — только бы не приходил.
2. «Черное Рождество»
Считается, что фильм 1974 года «Черное Рождество» положил начало жанру слэшеров. В этом есть доля правды, хотя в своей затее режиссер Боб Кларк был не одинок: одновременно с ним работал Тоуб Хупер, создатель культовой картины «Техасская резня бензопилой». Но «Черное Рождество» задало планку: как минимум одна телефонная сцена, в которой незнакомец доводит жертв до нервного тика, должна быть в каждом приличном ужастике. Вдобавок зловещий незнакомец еще и караулит студентов, а камера показывает все от первого лица, что делает фильм чуть ли не предтечей влогов, только без лайков.
Сюжет незатейливый: общежитие, девушки, безумец в доме. Зрителя пугают не литры крови, а правильная атмосфера: шепот из трубки, взгляд из темноты, монтаж, который вдруг решает, что церковный хор и убийство — отличная склейка. И ведь мурашки по коже пробегают! История, надо сказать, пережила время — наивная и мрачная рождественская сказка до сих пор находит своих фанатов.
3. «Анна и апокалипсис»
В 2010 году Райан МакГенри получил премию BAFTA за свой 15-минутный мюзикл «Зомби», где умудрился совместить рождественскую подростковую комедию и зомби-апокалипсис. Кто бы мог подумать, что поедающие мозги мертвецы могут казаться еще страшнее, если к ним добавить милые рождественские песенки? Спустя несколько лет Джон МакПайл решил, что зомби много не бывает, и превратил короткометражку в полный метр «Анна и апокалипсис».
Сюжет может показаться банальным до зубовного скрежета: выпускница Анна мечтает уехать из Шотландии в Австралию, но внезапно сталкивается с куда более насущной проблемой — зомби-апокалипсисом. Вместе с друзьями она пытается спасти своих близких и решает вечные подростковые вопросы. Особенно в повествовании выделяется директор Сэвидж, который уверен, что школьники уже давно стали живыми мертвецами благодаря соцсетям и мыслям только об одном.
Отдельно стоит отметить попсовые песни, которые удивительно органично вписываются в рождественское настроение. И где еще вы увидите, как разноцветные гирлянды используются для борьбы с зомби?
4. «Смотри по сторонам»
«Смотри по сторонам» — это ироничный хоррор, и его рейтинг PG-13 (желательно присутствие родителей) намекает, что нужно готовится к детскому утреннику, но с монстрами. Завязка тоже не блещет оригинальностью: юная няня и ее подопечный остаются дома, пока кто-то прячется по темным углам снаружи. Однако уже в первом акте Крис Пековер и Зак Кан начинают закручивать сюжет, и ощущения — что вы купили недорогую коробку конфет, а внутри обнаружили пиротехническое шоу.
Сначала зрителей мягко вводят в жизнерадостную атмосферу типичного рождественского вечера, но внезапно начинается игра в кошки-мышки с неизвестным гостем. А потом — бац! — сюжетный твист, от которого хочется пересмотреть все с самого начала, чтобы убедиться, что вас не разыграли. Как только вы начинаете думать, что это типичный слэшер, фильм превращается в триллер с нарастающим саспенсом. Если вы еще не смотрели эту картину, то поздравляем: вы выиграли в лотерею эмоций!
5. «Детишки»
Когда британцы берутся за ужасы, жди чего-то стильного, даже если это избитый сюжет о детях, которые превращают Новый год в слэшер-вечеринку. «Детишки» Тома Шенклэнда — это смесь мрачной эстетики и остросюжетной драмы. Малолетние герои, заразившись загадочным вирусом, устраивают не душевные посиделки, а кровавую бойню. Режиссер ставит родителей перед сложным выбором: спасаться от собственного ребенка или надеяться на то, что чадо все-таки передумает его убивать. Спойлер: передумывать никто не собирается, судя по глазам «детишек».
Без скачущей камеры, скримеров и спецэффектов фильм держит за счет холодной атмосферы и гнетущей неизбежности. Оператор Нану Сигал берет в фокус не крики жертв, а бездну в глазах озлобленных персонажей. Должное стоит отдать и юным актерам: им удалось сыграть так, что детская злость выглядит правдоподобнее, чем в реальности. Так что смотреть строго с подушкой для крика!
6. «Кошмар перед Рождеством»
Тим Бертон — волшебник Голливуда, который когда-то начал свой путь на студии Disney, но вместо традиционной и доброй магии принес в анимацию тонну гротеска и пару ведер готической красоты. Естественно, соседства с добрыми сказками у Бертона не получилось, и он, махнув на все рукой, ушел создавать кино своей мечты. Сначала Тим подарил нам «Битлджуса», а потом — мрачного Бэтмена. А дальше завертелось: киношедевры, любовь зрителей и критиков, и, конечно, знаменитый «Кошмар перед Рождеством» — мультфильм, где встретились Хэллоуин и Рождество.
Главный страшила Хэллоуина Джек Скеллингтон, который умудрялся пугать всех до икоты, внезапно устал — даже у короля кошмаров случаются творческие кризисы. И тут Джек натыкается на двери в другие миры, и, конечно же, его душа потребовала приключений. Оказавшись в рождественском городке, Скеллингтон приходит к выводу, что елки и подарки — это круто, поэтому решает отжать у Санты бизнес. Правда, как и любой стартап, план Джека идет немного не по той дорожке. Но ведь это Бертон: где хаос, там и красота.
7. «Тихая ночь»
Новый год и апокалипсис — сочетание вполне себе. Особенно если вспомнить, что на стыке XX и XXI веков люди всерьез верили, что будущее не наступит, а Питер Хайамс даже на скорую руку снял фильм «Конец света» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
Режиссер драмы «Тихая ночь» Камилль Гриффин тоже взяла за основу конец света, но исполнила все в более изящном виде. В богатый особняк образцовой семьи (муж, жена и трое сыновей) съезжаются старые друзья, чтобы вместе встретить Новый год. Довольно скоро становится ясно, что это их последний праздник. К утру ядовитый газ окутает планету и никого не оставит в живых. Гриффин удалось создать новогодний вайб и приправить его гнетущим ожиданием развязки, при этом заставив зрителей держаться за соломинку надежды, что выжить героям все-таки удастся.
8. «Гремлины»
Комедийный ужастик Джо Данте — такая же классика, как «Один дома» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». Напомним сюжет: Рендалл Пельцер в качестве рождественского подарка дарит своему сыну могвая — милейшего пушистого зверька. Его нельзя мочить, держать при ярком свете и кормить после полуночи. Конечно же, друг Билли проливает на Гизмо воду, из-за чего появляются другие могваи. Вот только очень скоро они превращаются в противных гремлинов. Вместе с Гизмо Билли предстоит остановить монстров и спасти не только рождественские праздники, но и весь город.
«Гремлинов» до сих пор пересматривают, отмечая саундтрек и то, что все снято без компьютерной графики. И фильм — это скорее детская страшилка с хэппи-эндом, которая заряжает праздничным настроением, несмотря на то, что Джо Данте и продюсер картины Стивен Спилберг попытались убить Рождество. Не получилось.
9. «Красный снег»
В 2021 году Шон Николс Линг снял милый и забавный комедийный ужастик про вампиров и Рождество, высмеяв самые заезженные штампы вампирских ромкомов. До уровня «Реальных упырей» он не дотянул, но фильм вполне может скрасить зимний вечер и подарить новогоднее настроение.
Итак, молодая и одинокая писательница романов про кровопийц, которые никто не хочет печатать, случайно спасает настоящего вампира. Герои сближаются, прототип персонажей помогает автору с книгой, но финал происходит не тот, на который рассчитывают поклонники Энн Райс. «Красный снег» не претендует на философские глубины, а актеры скорее наслаждаются процессом, но картина прекрасно справляется со своей целью — повеселить публику байками о вампирах на Рождество.
10. «Месть елок»
Короткометражка от создателя «Бомжа с дробовиком» Джейсона Айзенера не страшная, зато остроумная. «Месть елок» заставляет задуматься, сколько деревьев мы ежегодно уничтожаем ради того, чтобы провести пару недель в компании облетающих иголок. И что, если природа, уставшая от человека, однажды решит дать сдачи?
Весь фильм — это шутка на грани фола, где литры кетчупа льются вместо крови, а злосчастное дерево становится орудием мести природы, доведенной до отчаяния человеческой беспечностью. Вас ждут хохот маньяков, трясущаяся камера и юмор.