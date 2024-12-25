Тим Бертон — волшебник Голливуда, который когда-то начал свой путь на студии Disney, но вместо традиционной и доброй магии принес в анимацию тонну гротеска и пару ведер готической красоты. Естественно, соседства с добрыми сказками у Бертона не получилось, и он, махнув на все рукой, ушел создавать кино своей мечты. Сначала Тим подарил нам «Битлджуса», а потом — мрачного Бэтмена. А дальше завертелось: киношедевры, любовь зрителей и критиков, и, конечно, знаменитый «Кошмар перед Рождеством» — мультфильм, где встретились Хэллоуин и Рождество.



Главный страшила Хэллоуина Джек Скеллингтон, который умудрялся пугать всех до икоты, внезапно устал — даже у короля кошмаров случаются творческие кризисы. И тут Джек натыкается на двери в другие миры, и, конечно же, его душа потребовала приключений. Оказавшись в рождественском городке, Скеллингтон приходит к выводу, что елки и подарки — это круто, поэтому решает отжать у Санты бизнес. Правда, как и любой стартап, план Джека идет немного не по той дорожке. Но ведь это Бертон: где хаос, там и красота.