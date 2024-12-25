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Режиссер фильма «Один дома» рассказал о профессиях родителей Кевина

По данным The Hollywood Reporter, вопрос о работе родителей Кевина Маккаллистера является «одним из самых обсуждаемых в интернете»
Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»
Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Американский режиссер Крис Коламбус рассказал, чем занимались родители Кевина Маккаллистера в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», что могли позволить себе содержание большого дома в Чикаго.

«Тогда мы решили, какие работы будут [у родителей Кевина], [мама в исполнении Кэтрин О’Хары] была очень успешным модельером», — отметил Колмабус в опубликованном во вторник интервью журналу The Hollywood Reporter, указав, что об этом свидетельствуют манекены в подвале семейного дома.

Точную должность или сферу работы отца Кевина Питера Маккаллистера режиссер не смог назвать.

«Отец мог работать в рекламе, но я не помню, чем он занимался», — признался Коламбус, добавив при этом, что глава семейства точно не был участником организованной преступной группировки, о чем пишут многие пользователя в интернете.

«Это не была организованная преступность, хотя в Чикаго того времени ее было много», — отметил он.

Как указывает журнал, вопрос о работе родителей Кевина является «одним из самых обсуждаемых в интернете».

Кинокартины «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» рассказывают о Кевине Маккалистере, которому в одиночку приходится противостоять двум грабителям. Чтобы справиться с ними, он придумывает необычные ловушки. Впоследствии на экраны вышло еще четыре части фильма, но уже без режиссера Криса Коламбуса и актера Маколея Калкина.

Небольшую роль-камео во второй части сыграл и избранный президент США, а тогда бизнесмен Дональд Трамп. В 2016 году, когда он победил на выборах, зрители снова обратили на это внимание. Отрывок из фильма с его участием собрал миллионы просмотров на портале YouTube.

Ранее Маколей Калкин признался, что хотел купить дом из «Один дома».