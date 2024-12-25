Режиссер фильма «Один дома» рассказал о профессиях родителей Кевина

Небольшую роль-камео во второй части сыграл и избранный президент США, а тогда бизнесмен Дональд Трамп. В 2016 году, когда он победил на выборах, зрители снова обратили на это внимание. Отрывок из фильма с его участием собрал миллионы просмотров на портале YouTube.