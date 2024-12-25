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Меган Фокс может отпраздновать Рождество с бывшим мужем

Брайан Остин Грин и его возлюбленная Шарна Берджесс пригласили Меган Фокс вместе с детьми на Рождество
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Меган Фокс и Брайан Остин ГринИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Меган Фокс может отпраздновать Рождество с экс-супругом Брайаном Остином Грином, от которого родила троих сыновей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Брайан Остин Грин и его возлюбленная Шарна Берджесс пригласили Меган Фокс вместе с детьми на Рождество.

«Они сильно заботятся о Меган и поддерживают ее на протяжении всего этого испытания. Брайан и Шарна считают, что было бы здорово собраться всем вместе с детьми», — заявил источник.

Информатор отметил, что Фокс положительно отнеслась к этой идее, поскольку знает, как «много это будет значить для детей». Инсайдер заявил, что актриса обязательно заедет в гости.

Несколько недель назад таблоид TMZ сообщил, что Меган Фокс снова рассталась с Machine Gun Kelly. Расставание произошло на День благодарения. Инсайдеры издания заявили, что актриса «что-то нашла в телефоне Колсона», что ее очень расстроило, и из-за чего она тут решила прервать отпуск, собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда. Пара проводила время на курорте в Колорадо.

В ноябре Меган Фокс рассказала о том, что беременна от Machine Gun Kelly. Она показала кадр из фотосессии, на котором позировала без одежды и в черной краске — одной рукой придерживая растущий живот.

У Меган Фокс есть трое сыновей от Брайана Остина Грина — Ноа Шеннону сейчас 11 лет, Бодхи Рэнсому — 9 лет, а Джорни Риверу — 7 лет.

Ранее Брайан Остин Грин прокомментировал расставание Фокс и Machine Gun Kelly.