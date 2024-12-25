Стало известно, что Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопез на Рождество

Актер Бен Аффлек подарил экс-супруге, певице Дженнифер Лопез, книгу с автографом артиста Марлона Брандо. Об этом сообщает издание Page Six.
«Бен вручил Дженнифер книгу, потому что она фанатка Марлона Брандо. Остальные подарки в основном предназначались для детей, но они также обменялись небольшими вещами. Это ничего не значит, скорее просто красивый жест. Бен и Дженнифер остались в дружеских отношениях, несмотря на продолжающийся бракоразводный процесс», — заявил инсайдер.
22 декабря Дженнифер Лопез и Бен Аффлек по отдельности прибыли в ресторан Soho House в Западном Голливуде. По информации журналистов, певица и актер пообедали в заведении и обменялись рождественскими подарками.
20 августа СМИ написали, что актриса подала на развод с Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года.