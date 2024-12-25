Стало известно, что Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопез на Рождество

«Бен вручил Дженнифер книгу, потому что она фанатка Марлона Брандо. Остальные подарки в основном предназначались для детей, но они также обменялись небольшими вещами. Это ничего не значит, скорее просто красивый жест. Бен и Дженнифер остались в дружеских отношениях, несмотря на продолжающийся бракоразводный процесс», — заявил инсайдер.