Дочь Брюса Уиллиса Таллула выходит замуж

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула, сообщила о важном событии в своей жизни — она свяжет себя узами брака с возлюбленным, Джастином Эйси, после двух лет отношений. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.
В личном блоге Таллула показала помолвочное кольцо и видео торжественного события. В кадр попал пол, усыпанный лепестками роз и заставленный свечами.
В начале 2024 года общественность узнала о важном событии в жизни Таллулы Уиллис — медицинские специалисты выявили у нее расстройство аутистического спектра. Она поделилась, что диагноз стал для нее переломным моментом, который кардинально изменил ее восприятие себя и окружающего мира.
Ранее жена Брюса Уиллиса показала его улыбающимся и поющим на новом видео.