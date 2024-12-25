Дочь Брюса Уиллиса Таллула выходит замуж

В начале 2024 года общественность узнала о важном событии в жизни Таллулы Уиллис — медицинские специалисты выявили у нее расстройство аутистического спектра. Она поделилась, что диагноз стал для нее переломным моментом, который кардинально изменил ее восприятие себя и окружающего мира.