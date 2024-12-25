Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Брюса Уиллиса Таллула выходит замуж

Избранником девушки стал музыкант Джастин Эйси
Талула Уиллис и Джастин Эйси
Талула Уиллис и Джастин ЭйсиИсточник: Legion-Media.ru

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула, сообщила о важном событии в своей жизни — она свяжет себя узами брака с возлюбленным, Джастином Эйси, после двух лет отношений. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

В личном блоге Таллула показала помолвочное кольцо и видео торжественного события. В кадр попал пол, усыпанный лепестками роз и заставленный свечами.

В начале 2024 года общественность узнала о важном событии в жизни Таллулы Уиллис — медицинские специалисты выявили у нее расстройство аутистического спектра. Она поделилась, что диагноз стал для нее переломным моментом, который кардинально изменил ее восприятие себя и окружающего мира.

Ранее жена Брюса Уиллиса показала его улыбающимся и поющим на новом видео.