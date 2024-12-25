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Беременная жена Сарика Андреасяна показала фигуру на пляже

Актриса Елизавета Моряк выложила фото в купальнике в соцсети
Беременная жена Сарика Андреасяна показала фигуру на пляже: «Чувствую себя моржихой»
Беременная жена Сарика Андреасяна показала фигуру на пляже: «Чувствую себя моржихой»Источник: www_gazeta_ru

Актриса Елизавета Моряк назвала себя моржихой на пляже. Снимками она поделилась в соцсети.

Перед камерой она показала фигуру в купальнике с округлившимся животом. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

«Я сегодня искупалась в море. Чувствую себя моржихой, потому что в этом году в ОАЭ прямо скажем свежо!», — написала Моряк.

Артистка скоро во второй раз станет матерью. Моряк недавно раскрыла пол будущего ребенка. Она ждет еще одну девочку от Сарика Андреасяна. Для режиссера дочь станет четвертым ребенком. У него от предыдущего брака есть двое сыновей. Продюсер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым и они сохранили общение только ради общих детей.

Звезда «Онегина» недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась Элизабет.