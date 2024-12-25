Режиссера лишили премии после обвинений со стороны актрисы Блейк Лайвли

Блейк Лайвли подала в суд на Бальдони, обвинив его в харассменте. В ее жалобе утверждается, что он и генеральный директор его продюсерской компании Wayfarer Джейми Хит вели себя «неподобающим образом» с ней и другими актерами во время съемок фильма «Все закончится на нас».