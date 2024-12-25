Внешний вид 68-летнего Мэла Гибсона описали в сети фразой «тяжело живет»

Поклонники удивились внешнему виду знаменитости и приняли описывать его следующими фразами: «Он моложе меня, но выглядит на десять лет старше. Тяжело живет, я полагаю», «Он выглядит очень старым, хотя ему всего 68 лет», «Терпеть не могу бороды у стариков», «Такое чувство, что ему больше 90 лет», «Скис как молоко».