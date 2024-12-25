Звезда «Метода Фрейда» рассказала, как ей удается сохранять красоту и молодость

Звезда «Метода Фрейда» Елена Николаева рассказала в интервью журналу «Hello!», как ей удается сохранять красоту и молодость после 40 лет. По мнению актрисы, ключевую роль в этом сыграли гены.
«Мой секрет красоты и молодости — гены. Кто бы что ни говорил, а я считаю, что это — гены. Мама выглядит очень молодо, скоро у нее будет юбилей — 65 лет, но никогда в жизни не скажешь об этом. Поэтому я очень сильно благодарю своих родителей. Безусловно, я пользуюсь кремами, хожу на уходовые процедуры. Не ем сахар. Не могу, правда, сказать, что веду здоровый образ жизни: я пью кофе, слышала, что это плохо влияет на цвет лица, но, как видите, это неправда. Пейте кофе! И, конечно же, баня. Она приводит организм в чувства», — поделилась артистка.
Звезда в 2009 году родила первенца Артемия от Константина Парфенова, с которым познакомилась в отпуске на море. А в 2012 году у пары появились дочь Вероника. Актриса признавалась в интервью, что беременности и восстановление после родов дались ей непросто. Артистка впервые «познакомилась» с мигренью, которая не давала ей возможности нормально жить. Николаева боролась с приступами головной боли с помощью безуглеводной диеты, и, по словам знаменитости, ей помог этот способ. А также это помогло Елене быстрее похудеть.
В 2019 году актриса публично заявила, что развелась с мужем. Звезда российских сериалов не стала называть причины расставания, отмечая, что это не нужно никому из членов семьи. Позже Николаева призналась, что у нее появился возлюбленный, но его имя она не собирается раскрывать.