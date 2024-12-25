Звезда «Метода Фрейда» рассказала, как ей удается сохранять красоту и молодость

«Мой секрет красоты и молодости — гены. Кто бы что ни говорил, а я считаю, что это — гены. Мама выглядит очень молодо, скоро у нее будет юбилей — 65 лет, но никогда в жизни не скажешь об этом. Поэтому я очень сильно благодарю своих родителей. Безусловно, я пользуюсь кремами, хожу на уходовые процедуры. Не ем сахар. Не могу, правда, сказать, что веду здоровый образ жизни: я пью кофе, слышала, что это плохо влияет на цвет лица, но, как видите, это неправда. Пейте кофе! И, конечно же, баня. Она приводит организм в чувства», — поделилась артистка.