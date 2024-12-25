Михалков назвал преступлением использование дипфейков в кино

Москва, 25 декабря. /ТАСС/. Режиссер, глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает преступлением использование дипфейков в кино, это может в будущем привести к исчезновению актерской профессии. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.
«Я считаю это преступлением, — сказал Михалков в ответ на вопрос, этично ли использование дипфейков в кинематографе. — Это значит, что, допустим, абсолютно бездарный человек, к которому Сергей Бондарчук или Михаил Ульянов, или Нонна Мордюкова никогда бы не пошли сниматься, при помощи искусственного интеллекта может создать их внешние образы. И будучи в абсолютной безопасности от возможности получить от них в глаз, [станет] использовать их в интересах своей бездарности, а, следовательно, через какое-то время для современного зрителя эти великие в прошлом артисты станут теми, кого из них сделают те, кто даже права не имеет произносить их имена».
Михалков также отметил, что дипфейки могут привести к исчезновению актерской профессии.
«Я уже не говорю об уважении к их творчеству, памяти, к их родственникам, детям, внукам, — добавил режиссер. — Более того, это вообще в результате может привести к исчезновению актерской профессии».
«И сколько бы мне не говорили про самостоятельность искусственного интеллекта, мы прекрасно понимаем, что им кто-то управляет, именно поэтому Алиса на вопрос: “Кто такой Прилепин?”, отвечает, что она знает только Дудя (признан в РФ иноагентом), — продолжил Михалков. — Поэтому столкновение между божественным и сатанинским в искусственном интеллекте неминуемо. И опять прав Достоевский — там, где Бога нет, все дозволено».
Ранее Первый канал сообщил, что планирует снять проект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице, где образ Вячеслава Тихонова будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта. Также дипфейки часто используются в западных фильмах.