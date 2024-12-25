Михалков назвал преступлением использование дипфейков в кино

«Я считаю это преступлением, — сказал Михалков в ответ на вопрос, этично ли использование дипфейков в кинематографе. — Это значит, что, допустим, абсолютно бездарный человек, к которому Сергей Бондарчук или Михаил Ульянов, или Нонна Мордюкова никогда бы не пошли сниматься, при помощи искусственного интеллекта может создать их внешние образы. И будучи в абсолютной безопасности от возможности получить от них в глаз, [станет] использовать их в интересах своей бездарности, а, следовательно, через какое-то время для современного зрителя эти великие в прошлом артисты станут теми, кого из них сделают те, кто даже права не имеет произносить их имена».