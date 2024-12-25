Киностудия Учителя готовит картину «Семейное счастье» по роману Толстого

«Мы заканчиваем сейчас два фильма: они уже сейчас на постпродакшне. Один фильм — это вторая картина молодого режиссера Стаси Толстой, и не больше не меньше это [экранизация романа] “Семейное счастье” Льва Николаевича Толстого. Картина уже на выпуске, мы ее делаем совместно с платформой Kion и Министерством культуры Российской Федерации. Это будет не просто традиционное перенесение содержания, она будет очень интересно построена и [в ней задействован] замечательный актерский состав», — сказал Учитель.