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Киностудия Учителя готовит картину «Семейное счастье» по роману Толстого

Картина уже на выпуске, отметил режиссер и продюсер Алексей Учитель
Алексей Учитель
Алексей Учитель

Москва, 24 декабря. /ТАСС/. Киностудия «Рок» готовит к релизу киноленту «Семейное счастье» молодого режиссера Стаси Толстой (Венковой) по одноименному роману Льва Толстого. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС народный артист РФ, художественный руководитель киностудии «Рок», режиссер и продюсер Алексей Учитель.

«Мы заканчиваем сейчас два фильма: они уже сейчас на постпродакшне. Один фильм — это вторая картина молодого режиссера Стаси Толстой, и не больше не меньше это [экранизация романа] “Семейное счастье” Льва Николаевича Толстого. Картина уже на выпуске, мы ее делаем совместно с платформой Kion и Министерством культуры Российской Федерации. Это будет не просто традиционное перенесение содержания, она будет очень интересно построена и [в ней задействован] замечательный актерский состав», — сказал Учитель.

Так, по его словам, главные роли в картине исполняют Евгений Цыганов и Евгения Леонова, для которой эта роль стала дебютом в кинематографе. «Этот дуэт удивительный, хотя там россыпь замечательных актеров: и Ирина Розанова, и Мариэтта Цигаль-Полищук и многие другие. Мне интересно, как его воспримут зрители», — отметил он.

По словам Учителя, вторая картина станет дебютной киноработой Рауля Гейдарова. «Это его личная история, действия которой разворачиваются приблизительно в 2010 году, очень трогательная, мелодраматическая. Эту картину мы делаем в содружестве с “Кинопраймом”. Это авторское кино <…> про жизнь молодого человека, оно вызвало у нас столько эмоций во время просмотра первого монтажа, что, мы думаем, просто не может остаться без ответного восприятия», — рассказал художественный руководитель киностудии «Рок».

Учитель также отметил, что обе киноленты будут заявлены на участие в кинофестивалях.

«Пока не могу сказать точно на каких, но надеюсь. Обе картины уже смонтированы и будут доводиться до финальной стадии», — добавил он.

Ранее Учитель оценил шансы Юры Борисова на номинацию на «Оскар».