Жена Брюса Уиллиса показала его улыбающимся и поющим на новом видео

Ранее она также опубликовала новые фото с ним. Модель показала, как 69-летний актер проводит время с их дочками — 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин. На одном из снимков Уиллис играет с дочерью в гольф, а на другом сидит в ресторане с наследницей.