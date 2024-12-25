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Жена Брюса Уиллиса показала его улыбающимся и поющим на новом видео

Эмма Хеминг запечатлела актера в домашней обстановке

Эмма Хеминг в личном блоге поделилась новым видео со своим мужем Брюсом Уиллисом. Модель запечатлела супруга, когда тот сидел на стуле перед входом в их загородный дом. Актер выглядел счастливым — он радостно улыбался и что-то напевал.

Ранее она также опубликовала новые фото с ним. Модель показала, как 69-летний актер проводит время с их дочками — 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин. На одном из снимков Уиллис играет с дочерью в гольф, а на другом сидит в ресторане с наследницей.

Жена Брюса Уиллиса показала фото тяжелобольного мужа
Жена Брюса Уиллиса показала фото тяжелобольного мужаИсточник: Газета.Ру

Напомним, в 2022 году Брюс Уиллис сообщил о завершении кинокарьеры из-за проблем со здоровьем. Позже стало известно, что у голливудского актера диагностировали деменцию. Она приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

В этот период Уиллиса поддерживают близкие: бывшая жена, актриса Деми Мур, их дочери Румер, Скаут и Таллула, а также супруга, модель Эмма Хеминг, и их дочери Мейбел и Эвелин.

Ранее появились слухи, что звезда фильма «Крепкий орешек» с трудом передвигается и практически не выходит на улицу.