Анна Михалкова рассказала, как воспитывает своих детей

Анна Михалкова рассказала о взаимоотношениях в семье и воспитании детей. Актриса, у которой их трое, призналась, что учит наследников поддерживать близких и радоваться их успехам.
«В такой большой семье сложно что-то кроме зависти и соперничества получить. Поэтому мы пытаемся всех детей научить радоваться успехам других», — рассказала Михалкова телеканалу «Москва 24».
Младшая сестра актрисы Надежда Михалкова добавила, что пока у них плохо получается это делать. Однако они все равно продолжают работать над этим. К примеру, в их семье принято отмечать достижения каждого ребенка.
«Они растут в большой любви и взаимоподдержке. У нас есть куча разных чатов, где и дети, и взрослые. Мы принципиально успехи каждого не то что фиксируем, а поздравляем, отмечаем», — отметила звезда сериала «Трасса».
Анна Михалкова также рассказала об особенностях характера 11-летней дочери Лидии. По словам актрисы, девочка не очень общительна, но при этом не испытывает трудностей в социализации.
«Лида не очень общительна, она не испытывает потребность в социализации. Что для меня, конечно, удивительно, так как я обожаю людей и такой была с детства. Она с трудом смирилась с тем, что у нее есть два брата. Хотя иногда она продолжает настаивать на том, что у Андрея и Сергея другие родители, а она единственный ребенок в семье», — заключила звезда.
Напомним, Анна Михалкова почти 30 лет замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. В этом браке у нее родилось трое детей — сыновья Андрей и Сергей и дочь Лидия.
Надежда Михалкова была замужем за режиссером Резо Гигинеишвили, от которого родила дочь Нину и сына Ивана. В 2017 году они развелись.