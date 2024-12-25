Анна Михалкова рассказала, как воспитывает своих детей

«Лида не очень общительна, она не испытывает потребность в социализации. Что для меня, конечно, удивительно, так как я обожаю людей и такой была с детства. Она с трудом смирилась с тем, что у нее есть два брата. Хотя иногда она продолжает настаивать на том, что у Андрея и Сергея другие родители, а она единственный ребенок в семье», — заключила звезда.