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Александр Петров признался, что завидует успеху Юры Борисова

Актер также оценил фильм «Анора» с участием коллеги и назвал Борисова «лучшим»
Александр Петров
Александр Петров

Александр Петров стал гостем нового выпуска шоу ВК Видео «Кстати», где ведущие Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов напомнили ему об успехах Юры Борисова.

«Саш, видал, там Юра Борисов на “Оскар” номинирован? Класс вообще, молодец он, конечно. А у тебя как?» — поинтересовался Дорохов.

Петров признался, что у него все «супер». Однако звезда фильма «Братья» не спешил менять тему разговора. Он отметил, что Петрову тоже следовало бы «взять себя в руки и начать что-то делать», чтобы заявить о себе на весь мир. Дорохов пошутил, что у актера «часики тикают».

Звезда франшизы «Лед» поспешил напомнить, что Борисова на «Оскар» еще не номинировали.

«Слушайте, я так скажу, конечно, завидую, естественно. Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью. Давайте Юре поаплодируем. Юра красавец, классный фильм “Анора”. Юра просто лучший, и добавить тут нечего», — заключил Петров.

Юра Борисов для журнала Los Angeles Times, фото: Emil John
Юра Борисов для журнала Los Angeles Times, фото: Emil John

Юра Борисов после выхода фильма «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера стал популярен в Голливуде. Актер дал интервью нескольким авторитетным изданиям, был отмечен кинокритиками и получил несколько наград престижных фестивалей.

Кроме того, Борисов был номинирован на премию «Золотой глобус» как лучший актер второго плана. Теперь ему пророчат попадание в список претендентов на премию «Оскар».

Ранее Марина Александрова призналась, что очень рада за своего коллегу и будет ждать его победы на «Оскаре».