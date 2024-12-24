Александр Петров признался, что завидует успеху Юры Борисова

Петров признался, что у него все «супер». Однако звезда фильма «Братья» не спешил менять тему разговора. Он отметил, что Петрову тоже следовало бы «взять себя в руки и начать что-то делать», чтобы заявить о себе на весь мир. Дорохов пошутил, что у актера «часики тикают».