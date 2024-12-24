Кристина Асмус сообщила о приостановке съемок из-за травмы

Актриса Кристина Асмус сообщила в соцсети, что команда сериала «Склиф» приостановила съемки.
Проект был перенесен из-за травмы Асмус. Команда сериала и сама артистка планируют вернуться к съемкам примерно в конце января, когда звезда «Интернов» восстановится после операции.
В «Склифе» Асмус исполняет роль травматолога НИИ Склифосовского. По словам актрисы, ее героиня — эмоциональная, тревожная карьеристка, которая профессионально отстаивает личные границы и «ежедневно фехтует с прессингом и сексизмом».
«Команда, абсолютные безумцы, я так скучаю и хочу уже на площадку!» — заявила артистка.
Артистка получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Она объяснила, что делала прыжки и различные хореографические движения на каблуках, хотя сцена была мокрой. В итоге знаменитость упала. По словам актрисы, она решила не останавливать спектакль и доиграла еще около двух часов «в полубреду и на адреналине». Врачи диагностировали ей разрыв передней крестообразной связки колена.
Ранее Асмус рассказала о самочувствии после операции.