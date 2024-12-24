Кристина Асмус сообщила о приостановке съемок из-за травмы

Артистка получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Она объяснила, что делала прыжки и различные хореографические движения на каблуках, хотя сцена была мокрой. В итоге знаменитость упала. По словам актрисы, она решила не останавливать спектакль и доиграла еще около двух часов «в полубреду и на адреналине». Врачи диагностировали ей разрыв передней крестообразной связки колена.