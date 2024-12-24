Уголовное дело против Алека Болдуина окончательно закрыто

В 2021 году во время съемок «Ржавчины» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, спасти Хатчинс не удалось.