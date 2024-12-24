Алексей Учитель высоко оценил шансы Юры Борисова на номинацию на «Оскар»

«Лично я сказал бы, что, конечно, высокий шанс, — сказал Учитель ТАСС. — Я не буду повторять стандартных слов. Это талантливый, замечательный актер, разносторонний, интересный. Я с ним сталкивался несколько раз в предварительной работе. Мне кажется, что все шансы: при номинации на “Золотой глобус” очень много шансов попасть и в номинацию “Оскара”. Поэтому давайте держать кулаки».