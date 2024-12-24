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Алексей Учитель высоко оценил шансы Юры Борисова на номинацию на «Оскар»

Режиссер считает, что в случае номинации отказываться от нее не нужно
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: кадр из фильма «Анора»

Москва, 24 декабря. /ТАСС/. Режиссер, продюсер Алексей Учитель высоко оценил шансы Юры Борисова на выдвижение на «Оскар» в актерской номинации за фильм «Анора» Шона Бэйкера.

«Лично я сказал бы, что, конечно, высокий шанс, — сказал Учитель ТАСС. — Я не буду повторять стандартных слов. Это талантливый, замечательный актер, разносторонний, интересный. Я с ним сталкивался несколько раз в предварительной работе. Мне кажется, что все шансы: при номинации на “Золотой глобус” очень много шансов попасть и в номинацию “Оскара”. Поэтому давайте держать кулаки».

При этом режиссер считает, что в случае номинации на «Оскар», отказываться от нее не нужно.

«Нет, ну как отказаться? Что это дает? Уже есть номинация на “Золотой глобус”, — сказал Учитель. — Этот фильм прогремел в Каннах. Это же, вы простите меня, очки и нашему кинематографу, когда мы получаем удовольствие от того, что наших актеров снимают».

«И главное, что это не просто какой-то проходной фильм, это успех, в том числе, я считаю, что и персонально не только Юры, но и других актеров наших, которые там снимались. Это только в плюс нам», — добавил Учитель.

По сюжету молодая стриптизерша из Бруклина (Майки Мэдисон) внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Узнав об этом, родители парня (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) немедленно вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться. Пытаясь расторгнуть нежеланный брак, они отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) с помощниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Юра Борисов).

В российский прокат «Анора» вышла 17 октября.