Раскрыт многомиллионный гонорар Дмитрия Нагиева перед Новым годом

В гримерке шоумена должны быть вода с газом и без, стеклянные бутылки яблочного сока и Coca-Cola, кофемашина, соевое и безлактозное молоко, орехи, ягоды, фрукты, овощи и сок имбиря. Из алкоголя — 18-летний виски Macallan «Fine Oak». Горячие блюда не указаны в райдере артиста, но Нагиев обязывает заказчика оплатить обед, если он проголодается.