Съемки фильма Учителя про Шостаковича начнутся в конце февраля

Москва, 24 декабря. /ТАСС/. Съемки кинокартины «ДД/ Шостакович» про отечественного композитора стартуют в конце февраля 2025 года, сообщил на пресс-конференции в ТАСС режиссер киноленты, народный артист Российской Федерации Алексей Учитель, отметив, что актерский состав фильма уже утвержден.
«В конце февраля уже точно начинаются съемки картины про Дмитрия Шостаковича — замечательного, гениального композитора. Мы подготовили очень интересный сценарий, тяжелый, с масштабными съемками», — сказал режиссер.
По его словам, картина не будет представлять из себя классический байопик, это будет погружение во внутренний мир композитора. Он также отметил, что весь актерский состав киноленты уже утвержден, но пока не стал раскрывать имя исполнителя главной роли.
«Я готовлюсь к этой картине уже три года и не имею права взять хотя бы одну фальшивую ноту, поэтому такая тщательная, напряженная, долгая работа с кастингом и так далее», — заключил Алексей Учитель.
Работа над картиной началась несколько лет назад, фильм неоднократно участвовал в питчингах Фонда кино. Музыкальным руководителем фильма о Шостаковиче выступит народный артист России Валерий Гергиев, дирижировать на съемках в оперных сценах будет дирижер московского театра «Геликон-опера» Филипп Селиванов. Лента покажет XX век с точки зрения Шостаковича. Премьера фильма запланирована на 2025 год.