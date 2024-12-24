Жуков меняет вектор деятельности с музыки на кинопродакшн

«Сейчас музыки в том виде, в котором вы нас узнали, будет меньше, — поделился Жуков. — Просто вы немного фокус замещаете в силу того, что уже статус другой, уже зрелость и так далее. Музыка, безусловно, как была, так и будет, и мы с этим и уйдем когда-то».