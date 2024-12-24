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Жуков меняет вектор деятельности с музыки на кинопродакшн

Артист занимается производством фильма «Бабайка»
Сергей Жуков
Сергей ЖуковИсточник: PersonaStars

Москва, 24 декабря. /ТАСС/. Генеральный продюсер «Руки вверх Production» Сергей Жуков принял решение сменить вектор своей деятельности с концертной на производство кино. Об этом артист рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

«Сейчас музыки в том виде, в котором вы нас узнали, будет меньше, — поделился Жуков. — Просто вы немного фокус замещаете в силу того, что уже статус другой, уже зрелость и так далее. Музыка, безусловно, как была, так и будет, и мы с этим и уйдем когда-то».

Также артист рассказал, что уже физически не может давать столько же концертов, сколько раньше. Он подчеркнул, что продолжит радовать людей песнями, так как «музыка — это 50% успеха любого фильма».

Жуков также сообщил, что сейчас занимается производством фильма «Бабайка».