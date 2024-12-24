57-летнюю Николь Кидман засняли в купальном костюме на пляже

Голливудская актриса Николь Кидман была замечена в купальном костюме на пляже. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили 57-летнюю Кидман на пляже в Сиднее 22 декабря. Актриса проводила время с мужем Китом Урбаном и дочерью Фейт Маргарет. Знаменитость была одета в обтягивающий черный костюм для серфинга. Артистка купалась с распущенными волосами.
Николь Кидман и австралийский певец Кит Урбан вместе с 2005 года. У пары двое общих детей: Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.
У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. После развода артистов в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони предпочли остаться с отцом. Кидман признавалась в интервью, что тяжело переживала разлуку. Позже звезде удалось на некоторое время возобновить общение с Изабеллой, но Коннор отказался идти «на мировую». По словам инсайдеров, уже несколько лет актриса не контактирует с приемными детьми.