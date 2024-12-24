Продолжение «Летучего корабля» планируют начать снимать в 2025 году

Москва, 24 декабря. /ТАСС/. Генеральный продюсер сказки «Летучий корабль» Алексей Учитель сообщил на пресс-конференции в ТАСС о планах в 2025 году снять ее продолжение.
«Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя — это экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Картина, вышедшая в широкий прокат 21 марта, преодолели отметку в 1 млрд рублей кассовых сборов.
«В этом году киностудия “Рок” наконец преодолела миллиардный рубеж по сборам, это было очень здорово и важно для нас. Конечно, у нас была замечательная группа, сумевшая воплотить на экране эту замечательную сказку, ее возглавлял Илья Учитель. Могу сказать что на сегодняшний день стран 20 уже посмотрели нашу сказку, и это, конечно, успех. В планах есть, возможно, что в следующему году, снять фильм “Летучий корабль 2”. Такое решение уже принято», — сказал художественный руководитель киностудии «Рок», режиссер Алексей Учитель.
Он также подчеркнул, что для его киностудии всегда являются первоочередными «художественный результат и качество».
«Наша студия очень сбалансированная в хорошем смысле. Помимо фильмов, которые приносят кассу, мы традиционно делаем очень много полнометражных дебютов, занимаемся и авторским кино, и документальным. Это сочетание дает на студии какую-то особую атмосферу, когда нельзя схалтурить», — отметил он.