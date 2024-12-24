Продолжение «Летучего корабля» планируют начать снимать в 2025 году

«В этом году киностудия “Рок” наконец преодолела миллиардный рубеж по сборам, это было очень здорово и важно для нас. Конечно, у нас была замечательная группа, сумевшая воплотить на экране эту замечательную сказку, ее возглавлял Илья Учитель. Могу сказать что на сегодняшний день стран 20 уже посмотрели нашу сказку, и это, конечно, успех. В планах есть, возможно, что в следующему году, снять фильм “Летучий корабль 2”. Такое решение уже принято», — сказал художественный руководитель киностудии «Рок», режиссер Алексей Учитель.