43-летнюю Натали Портман засняли в купальнике с глубоким декольте

Голливудская актриса Натали Портман была замечена в купальнике во время отдыха в Сен-Бартелеми. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
43-летняя Портман была запечатлена в фиолетовом слитном купальнике с глубоким декольте на пляже. Актриса собрала часть волос в хвост и отказалась от косметики.
Недавно артистка посетила 68-ю церемонию вручения премии «Золотой мяч» в театре Шатле в Париже. Она позировала перед фотографами с каре. Натали Портман была одета в темно-синее бархатное платье с глубоким декольте.
8 марта стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что голливудская актриса подала на развод еще в июле прошлого года и только в феврале процесс официально завершился.
В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2011-м у влюбленных родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенжамен поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.