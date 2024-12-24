Бондарчук и Бурунов назвали «Мастера и Маргариту» лучшим фильмом 2024 года

Главным сериалом 2024 года стал драматический проект «Трасса» Душана Глигорова. Он рассказывает о петербургской судье, которая отправляется в город своего детства на поиски пропавшей дочери. На втором месте оказался проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Тройку лидеров замкнул проект о популярной в 90-х женской поп-группе «Комбинация».