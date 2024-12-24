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Бондарчук и Бурунов назвали «Мастера и Маргариту» лучшим фильмом 2024 года

Новая экранизация одноименного романа Булгакова стала главным фильмом 2024 года по мнению российских кинематографистов

Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь стал главным фильмом года 2024 года по версии российских кинематографистов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Картина вышла в прокат в январе и собрала свыше 2 млрд рублей. Главные роли в фильме исполнили Цыганов и Снигирь, а Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. За ленту «Мастер и Маргарита» отдали свои голоса 35 отечественных деятелей культуры из 178 проголосовавших.

На втором месте оказалась фантастическая картина «Сто лет тому вперед» (16 голосов), за ней следуют — «Майор Гром: Игра» (5 голосов), «Холоп 2» (4 голоса) и «Воздух» (3 голоса).

Кадр из сериала «Трасса»
Кадр из сериала «Трасса»

Главным сериалом 2024 года стал драматический проект «Трасса» Душана Глигорова. Он рассказывает о петербургской судье, которая отправляется в город своего детства на поиски пропавшей дочери. На втором месте оказался проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Тройку лидеров замкнул проект о популярной в 90-х женской поп-группе «Комбинация».