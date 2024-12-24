Жена Брюса Уиллиса показала фото тяжелобольного мужа

У Брюса Уиллиса также есть трое детей от бывшей жены Деми Мур: Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года.