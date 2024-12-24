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Жена Брюса Уиллиса показала фото тяжелобольного мужа

Эмма Хэминг Уиллис показала новые фото актера
Жена Брюса Уиллиса показала фото тяжелобольного мужа
Жена Брюса Уиллиса показала фото тяжелобольного мужаИсточник: Газета.Ру

Жена актера Брюса Уиллиса, Эмма Хэминг Уиллис, показала в соцсети фото тяжелобольного мужа.

Брюс Уиллис был запечатлен вместе со своими дочерьми: 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин. На одном снимке актер играл с девочкой в гольф, а на другом сидел в ресторане с ребенком. Также Эмма Хэминг Уиллис выложила видео, где ее супруг позировал на фоне загородного дома.

У Брюса Уиллиса также есть трое детей от бывшей жены Деми Мур: Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года.

В феврале прошлого года стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года. Недавно издание RadarOnline писало, что артист начал испытывать проблемы с передвижением. По словам информатора, звезда «Крепкого орешка» с трудом может ходить и редко выбирается на улицу.

Ранее Деми Мур раскрыла состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса.