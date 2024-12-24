Раскрыты новые детали гибели Бриттани Мерфи

20 декабря 2009 года ушла из жизни Бриттани Мерфи. Ее внезапная смерть в 32 года потрясла Голливуд и по сей день остается загадкой. Судмедэксперт Лиза Шейнин, проводившая вскрытие, заявила, что актрису можно было спасти, если бы она обратилась к врачу.
«Все, что ей было нужно, это позвонить доктору, который, вероятно, немедленно отправил бы ее на переливание крови. Ее уровень красных кровяных телец был настолько низким на момент смерти, что был несовместим с жизнью. Я удивлена, что она продержалась так долго», — сказала врач в интервью Us Weekly.
Официальная причина смерти — последствия пневмонии. Однако вокруг гибели Бриттани возникло множество спекуляций, включая версии о болезни сердца, ядовитой плесени в доме и даже намеренном отравлении.