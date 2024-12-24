Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты новые детали гибели Бриттани Мерфи

Эксперты заявили, что актрису можно было спасти
Бриттани Мерфи, 2006 год
Бриттани Мерфи, 2006 годИсточник: Rex / Fotodom.ru

20 декабря 2009 года ушла из жизни Бриттани Мерфи. Ее внезапная смерть в 32 года потрясла Голливуд и по сей день остается загадкой. Судмедэксперт Лиза Шейнин, проводившая вскрытие, заявила, что актрису можно было спасти, если бы она обратилась к врачу.

«Все, что ей было нужно, это позвонить доктору, который, вероятно, немедленно отправил бы ее на переливание крови. Ее уровень красных кровяных телец был настолько низким на момент смерти, что был несовместим с жизнью. Я удивлена, что она продержалась так долго», — сказала врач в интервью Us Weekly.

Официальная причина смерти — последствия пневмонии. Однако вокруг гибели Бриттани возникло множество спекуляций, включая версии о болезни сердца, ядовитой плесени в доме и даже намеренном отравлении.