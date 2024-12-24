Раскрыты новые детали гибели Бриттани Мерфи

«Все, что ей было нужно, это позвонить доктору, который, вероятно, немедленно отправил бы ее на переливание крови. Ее уровень красных кровяных телец был настолько низким на момент смерти, что был несовместим с жизнью. Я удивлена, что она продержалась так долго», — сказала врач в интервью Us Weekly.