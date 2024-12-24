Звезда «Вампиров средней полосы» снялась в купальнике

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Ольга Медынич снялась в купальнике. Актриса позировала на шезлонге со своим домашним питомцем и поделилась кадром в соцсетях.
Артистка отдыхает с семьей на Шри-Ланке. Знаменитость отпраздновала здесь свое 43-летие. Медынич рассказала, что ей стоило больших усилий привести на остров собаку, но она не хотела оставлять любимого питомца в Москве.
Звезда прилетела на Шри-Ланку вместе с матерью, мужем актером Джемалом Тетруашвили и сыном Дмитрием. Знаменитость родила мальчика от оператора Владимира Вечкилева в марте 2013 года, а через несколько месяцев после этого рассталась с отцом ребенка и переехала из Санкт-Петербурга в Москву. Звезда не комментирует личную жизнь и не называет причины развода с супругом. В столице Медынич познакомилась с Тетруашвили, а в 2016 году официально зарегистрировала с ним отношения.
У актера от первого брака есть 16-летняя дочь София. Медынич говорила, что смогла выстроить хорошие отношения с подростком и стать для нее другом. Девушка периодически проводит время с отцом и его семьей.