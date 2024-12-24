Звезда «Вампиров средней полосы» снялась в купальнике

Звезда прилетела на Шри-Ланку вместе с матерью, мужем актером Джемалом Тетруашвили и сыном Дмитрием. Знаменитость родила мальчика от оператора Владимира Вечкилева в марте 2013 года, а через несколько месяцев после этого рассталась с отцом ребенка и переехала из Санкт-Петербурга в Москву. Звезда не комментирует личную жизнь и не называет причины развода с супругом. В столице Медынич познакомилась с Тетруашвили, а в 2016 году официально зарегистрировала с ним отношения.