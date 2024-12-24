Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Пегова показала редкое фото 18-летней дочери

Актриса опубликовала совместное фото с дочерью в соцсети
Ирина Пегова показала 18-летнюю дочь от звезды «Брата 2»
Ирина Пегова показала 18-летнюю дочь от звезды «Брата 2»Источник: Газета.Ру

Актриса Ирина Пегова показала 18-летнюю дочь от актера Дмитрия Орлова. Знаменитость позировала с Татьяной в кафе и поделилась кадром в соцсетях.

«Моя», — кратко подписала фото артистка.

Супруги были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Актриса подчеркивала, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако Пегова никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью — девушка проводит время с отцом столько, сколько захочет, и периодически делится снимками с родителем в соцсетях.

До рождения первенца у актрисы случился выкидыш. Орлов признавался в эфире программы «Судьба человека», что в тот момент не только не поддержал экс-жену, но и винил ее в произошедшем. По словам артиста, он был страшным эгоистом, который не понимал, как важна для человека семья. На развод супругов также повлияла алкогольная зависимость Орлова, с которой пыталась бороться Пегова. Актриса вспоминала, что тогда ощущала себя «беспомощным заложником» обстоятельств. После расставания у экс-супругов сохранились дружеские отношения, чему оба рады.

Недавно актриса призналась, что у нее появился новый возлюбленный. Звезда показала подписчикам букет цветов, который мужчина подарил ей за звание народной артистки. Знаменитость получила награду за большие заслуги в развитии кинематографического и театрального искусства.

Ранее Пегова рассказала об идеальном муже для дочери.