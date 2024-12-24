Ирина Пегова показала редкое фото 18-летней дочери

До рождения первенца у актрисы случился выкидыш. Орлов признавался в эфире программы «Судьба человека», что в тот момент не только не поддержал экс-жену, но и винил ее в произошедшем. По словам артиста, он был страшным эгоистом, который не понимал, как важна для человека семья. На развод супругов также повлияла алкогольная зависимость Орлова, с которой пыталась бороться Пегова. Актриса вспоминала, что тогда ощущала себя «беспомощным заложником» обстоятельств. После расставания у экс-супругов сохранились дружеские отношения, чему оба рады.