Умер легендарный индийский режиссер

«Глубоко опечален кончиной Шьяма Бенегала, чья работа оказала глубокое влияние на индийское кино. Его фильмами и дальше будут восхищаться люди из разных слоев общества», — написал в социальной сети X (бывший Twitter) премьер-министр Индии Нарендра Моди.