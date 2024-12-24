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51-летняя Кейт Бекинсейл нарядила елку в ультракоротких шортах

Актриса показала в соцсети, как украшает рождественскую елку

Британская актриса Кейт Бекинсейл нарядила елку в откровенном наряде. Публикация появилась в ее соцсети.

Кейт Бекинсейл, фото: соцсети
Кейт Бекинсейл, фото: соцсетиИсточник: Lenta.Ru

51-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в черных ультракоротких шортах и белых кружевных колготках. Помимо этого, звезда надела рубашку и нежно-розовый кардиган.

В качестве обуви она выбрала грубые черные ботинки на массивной подошве. Свой образ она завершила собранными в хвост волосами с декоративным бантом на голове.

Ранее Кейт Бекинсейл снялась в прозрачном комбинезоне, расшитом стразами.