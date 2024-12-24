Дочь Машкова подвела свои итоги года: «В новой реальности я жива»

«Moи итоги года. Я живу в Америке. Возвращаясь недавно с гастролей домой, я представляла домом именно Лос-Анджелес, мужа, детей и кота. Я скучаю по бабушке, дедушке и нескольким близким оставшимся в России друзьям. Мне иногда снится Москва, Питер и снег авиагородка Толмачево, но наяву меня теперь окружают пальмы. Я скучаю по себе московско-беззаботной и ролям даже в самых дурацких сериалах. Но я ни разу не пожалела о своем выборе. В новой реальности я жива, здорова, говорю, что считаю нужным и важным, а еще я по-прежнему работаю актрисой», — высказалась она.