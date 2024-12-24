Дочь Машкова подвела свои итоги года: «В новой реальности я жива»

Эмигрировавшая в США дочь народного артиста России Владимира Машкова подвела в личном блоге свои итоги года. Актриса Мария Машкова призналась, что скучает по прошлой жизни в Москве и по нескольким людям, оставшимся в России.
«Moи итоги года. Я живу в Америке. Возвращаясь недавно с гастролей домой, я представляла домом именно Лос-Анджелес, мужа, детей и кота. Я скучаю по бабушке, дедушке и нескольким близким оставшимся в России друзьям. Мне иногда снится Москва, Питер и снег авиагородка Толмачево, но наяву меня теперь окружают пальмы. Я скучаю по себе московско-беззаботной и ролям даже в самых дурацких сериалах. Но я ни разу не пожалела о своем выборе. В новой реальности я жива, здорова, говорю, что считаю нужным и важным, а еще я по-прежнему работаю актрисой», — высказалась она.
Звезда «Не родись красивой» замужем за музыкантом и сценаристом Александром Слободяником. У пары двое детей: они воспитывают 14-летнюю Стефанию и 12-летнюю Александру. По словам актрисы, у супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. Артистка прилетала в Россию ради работы и встреч с близкими людьми, но после начала СВО прекратила это делать.
Мать знаменитости актриса Елена Шевченко с 2015 года живет в США. А в 2019 году артистка вышла замуж за адвоката Бориса Паланта. У знаменитости также есть двое сыновей от режиссера Игоря Лебедева, которые в 2022 году покинули Россию.