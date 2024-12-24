Дженнифер Лопез заметили с Аффлеком на фоне слухов о новом романе актрисы

Певица Дженнифер Лопез встретилась с бывшим мужем, актером Беном Аффлеком, на фоне слухов о новом романе. Об этом сообщает издание Daily Mail.
22 декабря экс-супруги по отдельности прибыли в ресторан Soho House в Западном Голливуде. По информации журналистов, артисты пообедали в заведении и обменялись рождественскими подарками. Артистка вышла на публику в светлом кардигане с принтом, широких голубых джинсах и босоножках. Бен Аффлек предпочел голубой джемпер, черное укороченное пальто, джинсы и кеды.
На днях папарацци подловили Дженнифер Лопез в супермаркете Brentwood Country Mart в Лос-Анджелесе. Певицу сопровождал ее охранник, с которым, по слухам, у нее роман. На снимках артистка с улыбкой на лице общалась с сотрудником.
20 августа СМИ написали, что Лопез подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года. А позже появилась информация, что Дженнифер «залечивает развод» отношениями без обязательств.
Ранее Лопез рассказала о преодолении трудностей после развода.