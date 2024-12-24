Дженнифер Лопез заметили с Аффлеком на фоне слухов о новом романе актрисы

На днях папарацци подловили Дженнифер Лопез в супермаркете Brentwood Country Mart в Лос-Анджелесе. Певицу сопровождал ее охранник, с которым, по слухам, у нее роман. На снимках артистка с улыбкой на лице общалась с сотрудником.