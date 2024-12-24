Тяжело больной Иль-нам сообщает герою, что сохранил ему жизнь, потому что тому удалось пробудить в старце давно забытые счастливые воспоминания из детства. После этих слов Иль-нам умирает. А Сон Ги-хун, наконец, решается изменить свою жизнь к лучшему. Он приводит себя в порядок, забирает младшего брата Сэ-бек, Чхоля, из приюта, исполняя тем самым ее последнюю волю, и вместе с половиной своего выигрыша отдает мальчика на попечение матери Чо Сан-ву.