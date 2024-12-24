Премьера южнокорейского сериала Netflix состоялась осенью 2021 года. В считанные дни «Игра в кальмара» стала самой обсуждаемой темой в Сети. Вирусная популярность обеспечила шоу рекордные 142 миллиона зрителей только за первый месяц трансляции. Проект собрал всевозможные премии и награды, включая «Эмми» и «Золотой глобус», получил всеобщее признание критиков и зрителей. К выходу 2-го сезона нашумевшей дорамы рассказываем о ее ключевых героях и о том, чего ждать от продолжения.
Основная информация о сериале
- Год выхода: 2024
- Количество серий: 9
- Длительность серии: ~1 час
- Режиссер: Хван Дон хек
- В главных ролях: Ли Джон-джэ, Ли Бен-хон, Кон Ю, Ви Ха-джун, Им Щи-ван, Кан Ха-ныль, Пак Сон-хун, Ян Дон-гын
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»: даты выхода новых серий
Премьера 2-го сезона «Игры в Кальмара» состоится 26 декабря 2024 года. Продолжение хитовой дорамы было анонсировано еще в 2022-м, а съемки стартовали летом 2023 года и продлились 10 месяцев. В июле этого года сериал продлили на 3-й сезон — его премьера запланирована на 2025 год.
Что ждать от 2-го сезона «Игры в кальмара»
Судя по тизеру и комментариям режиссера Хван Дон хека, сюжет нового сезона продолжит историю главного героя Сон Ги-хуна и сосредоточится на его попытке противостоять жестокой системе изнутри — Игрок №456 вновь вернется на остров, чтобы раскрыть правду о создателях игры и мотивах, которыми они руководствовались. На экраны также вернется персонаж Ви Ха-джуна, который выживет после событий финала 1-го сезона. Ли Бен-хон вновь воплотит роль Фронтмена — ожидается, что в новом сезоне этому герою будет уделено особое внимание.
2-й сезон обещает нам более масштабное и захватывающее действо: новые игроки, еще более опасные испытания и новый жуткий аниматроник — Чхоль Су, «парень» зловещей куклы Ен Хи из 1-го сезона. Кроме того, создатели планируют углубиться в социальную проблематику, затронув такую боль общества, как бездействие полиции.
Актерский состав пополнился новыми звездами: Кан Ха-нылем, Пак Сон-хуном, Ян Дон-гыном. В съемках приняли участие музыканты Им Щи-ван (ZE:A), T.O.P (Bigbang) и Чо Ю-ри (Iz*One).
Чем закончился 1-й сезон сериала «Игра в кальмара»
Главный герой, разведенный и беспечный Сон Ги-хун, по уши погряз в долгах, не может обеспечить свою дочь, и ему угрожают кредиторы. Однажды он получает от незнакомца предложение принять участие в таинственной игре, сулящей миллиарды вон в качестве приза, и соглашается, не подозревая о ее ужасающих правилах.
Сон Ги-хун оказывается на острове, где вместе с другими участниками начинает проходить серию детских игр, каждая из которых превращается в кровавое испытание. По ходу истории становится ясно, что за организацией соревнований на выживание стоят влиятельные люди, для которых весь творящийся ужас — всего лишь развлечение. Игроки сталкиваются с тяжелым моральным выбором, где для победы нужно жертвовать собой или другими.
К финалу в живых остаются только Сон Ги-хун и Чо Сан-ву. Их последнее испытание — традиционная корейская игра — «Кальмар», давшая название сериалу. Друзья детства вынуждены биться насмерть. Внезапно Ги-хун, движимый сочувствием и желанием сохранить свою человечность, предлагает приятелю выйти из игры. Но Сан-ву из отчаяния решает покончить с собой, оставляя Ги-хуна победителем и единственным выжившим.
Героя отпускают с его выигрышем. Разбитый и опустошенный, Сон Ги-хун отправляется домой и обнаруживает, что его мать умерла. Проходит год, но герой продолжает жить в нищете, не в силах распоряжаться деньгами, которые достались ему такой жуткой ценой. Однажды он обнаруживает визитку с указанием места и даты. Придя по адресу, Ги-хун с удивлением выясняет, что старик О Иль-нам на самом деле жив и является создателем игры.
Тяжело больной Иль-нам сообщает герою, что сохранил ему жизнь, потому что тому удалось пробудить в старце давно забытые счастливые воспоминания из детства. После этих слов Иль-нам умирает. А Сон Ги-хун, наконец, решается изменить свою жизнь к лучшему. Он приводит себя в порядок, забирает младшего брата Сэ-бек, Чхоля, из приюта, исполняя тем самым ее последнюю волю, и вместе с половиной своего выигрыша отдает мальчика на попечение матери Чо Сан-ву.
В финале мы видим, как герой направляется в аэропорт, чтобы воссоединиться с дочерью в Америке. На пути он замечает знакомого мужчину в костюме, который дает другому человеку визитку. Ги-хун отбирает ее и пытается догнать вербовщика, но тот скрывается. Поднимаясь по трапу, герой звонит организаторам игры, надеясь получить ответы, но вместо этого слышит угрозы. В последний момент Ги-хун передумывает улетать и остается.
Герои и актеры сериала «Игра в кальмара»
Игрок №456: Сон Ги-хун — Ли Джон-джэ
Главный герой сериала. Неудачливый водитель и лудоман. Живет в нищете со своей пожилой матерью, пытаясь обеспечить свою 10-летнюю дочь. Жена, с которой он давно разведен, хочет увезти ребенка в Америку. Всю свою и без того маленькую зарплату герой тратит на ставки. Оказавшись на дне, Ги-хун решает принять участие в игре, чтобы расплатиться с долгами и выбраться из нищеты.
За работу в сериале Ли Джон-джэ получил премию «Эмми» и стал первым артистом из Азии, завоевавшим премию Гильдии актеров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. «Игра в кальмара» запустила голливудскую карьеру Джон-джэ — в 2024 году актера можно было увидеть в сериале «Аколит» во франшизе «Звездных войн».
Игрок №218: Чо Сан-ву — Пак Хэ-су
Друг детства Сон Ги-хуна. Успешный бизнесмен, выпускник престижного университета Сан-ву, несмотря на удачную карьеру, увяз в долгах — так он попадает в игру. Сан-ву — один из самых сообразительных игроков. Он рассудочен, расчетлив и готов идти к победе любой ценой.
Пак Хэ-су известен на родине в первую очередь как театральный актер. В 2023 году он сыграл в постановке «Фауст», которая имела большую популярность, в частности, благодаря талантливому исполнению Хэ-су. Карьера Пака в кино началась в 2012-м с телесериала «Бог войны», а широкую известность ему принесла роль в южнокорейском хите «Правила жизни».
Игрок №067: Кан Сэ-бек — Чон Хо-ен
Кан Сэ-бек — беженка из Северной Кореи. Когда-то она сбежала в Южную Корею с младшим братом и, чтобы выжить, вступила в преступную группировку, работая на Чан Док-су. Бывшая воровка решается пройти испытания, чтобы с помощью призовых денег спасти и вывезти свою мать, оставшуюся в КНДР. Тяжелое прошлое сделало ее скрытной и недоверчивой к окружающим, однако со временем она учится доверять другим и даже объединяется с Ги-хуном и Али в своеобразную команду.
Для топ-модели и амбассадора многих всемирно известных модных брендов Чон Хо-ен роль в сериале «Игра в кальмара» стала актерским дебютом. Однако уже осенью 2024-го на Apple TV+ состоялась премьера семисерийного триллера Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт, где Хо-ен досталась роль помощницы главной героини Ким. Проект получил в основном положительные отзывы критиков и зрителей.
Игрок №001: О Иль-нам — О Ен су
Пожилой и добродушный О Иль-нам становится настоящим другом и духовным наставником для Сон Ги-хуна. Он помогает команде, делится мудростью и заряжает своим оптимизмом. О Иль-нам смертельно болен и страдает от деменции. Он участвует в играх только лишь потому, что не хочет умирать в одиночестве: смертельные соревнования для него — своеобразный способ избавиться от скуки.
Актер, исполнивший роль чудаковатого старца О Ен су за свою продолжительную актерскую карьеру, воплотил более 200 ролей в театре и успел сняться в культовой картине Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима... и снова весна». А в 2012 году вместе с коллегой Пак Хэ-су артист появился в историческом сериале «Бог войны».
Игрок №199: Али Абдул — Анупам Трипати
Али является одним из немногих искренних и честных участников. Однако его доверчивость и наивность становятся его слабостями. Будучи трудовым мигрантом из Пакистана, он работал на заводе в Сеуле, пока у него не произошел конфликт с начальником, который не выплачивал Али зарплату. В результате потасовки герой был вынужден бежать. Оставшись без средств к существованию, герой участвует в игре, чтобы обеспечить свою жену и маленького ребенка.
Анупам Трипати — южнокорейский актер индийского происхождения. Он родился в Нью-Дели в 1988 году и с юности увлекся актерской профессией. Выиграв стипендию Сеульского института искусств, молодой фанат дорам Трипати переехал в Южную Корею, чтобы строить там свою карьеру. Его дебютом в кино стала семейная драма 2014 года «Ода моему отцу».
Игрок №101: Чан Док-су — Хо Сон-тхэ
Сеульский гангстер, задолжавший крупную сумму казино. Попав на остров, Док-су быстро набирает приспешников среди участников смертельного состязания и становится самым опасным и неприятным персонажем сериала: он не стесняется использовать подлые методы, решать вопросы с помощью силы и власти, давить на слабых и манипулировать людьми ради собственной выгоды.
Актер, исполнивший роль главного негодяя сериала, стал настоящим любимцем русской публики после того как в Сеть попало видео, где Хо Сон-тхэ говорит по-русски. Оказывается, будущая звезда дорам когда-то обучалась в Пусанском национальном университете на факультете русского языка. А до актерской карьеры Сон-тхэ даже успел пожить в Москве, работая в магазине электроники. Артист неоднократно отмечал, как приятно ему видеть комментарии от российских пользователей в своих соцсетях.
Игрок №212: Хан Ми-не — Ким Чжу-рен
Хитрая и эксцентричная особа, выдающая себя за мать-одиночку. О ее прошлом практически ничего не известно. Почти сразу она примыкает к банде Док-су и даже заводит с ним роман. Как выясняется позже, героиня готова заключать союз лишь из собственной выгоды: ради выживания Ми-не готова на все.
За эту роль Ким Чжу-рен была номинирована на премию «Выбор критиков» в 2022 году. До «Игры в кальмара» актриса уже работала с режиссером Хван Дон хеком над фильмом «Суровое испытание». А в 2019 на съемках картины «Коллекционеры» пара воссоединилась и Дон хек предложил Чжу-рен поучаствовать в его новом проекте. Среди других лент с участием южнокорейской актрисы стоит вспомнить культовый нео-нуар Пон Джун-хо «Воспоминания об убийстве».
Хван Джун-хо — Ви Ха-джун
Молодой офицер полиции из Сеула. Несколько лет назад его брат исчез при загадочных обстоятельствах. Но однажды ему на глаза попадается знакомая визитка — тогда у Джун-хо появляется шанс отыскать пропавшего брата. Под видом одного из сотрудников герой проникает на остров, где проводятся жестокие игры, чтобы узнать правду о том, что произошло с его братом и кто стоит за всеми ужасами, творящимися в этом зловещем месте.
Актер и модель Ви Ха-джун начал свою карьеру в кино в 2012 году, но по-настоящему прорывной для молодого артиста стала роль в «Игре в кальмара». После успеха шоу Джун-хо стали приглашать во множество новых проектов: актер успел сняться в южнокорейской адаптации романа «Маленькие женщины», криминальном боевике «Худшее из зол», а также в исторической драме «Кенсонское существо».
Фронтмен — Ли Бен-хон
Ведущий игры на выживание, загадочный человек в маске и главный антагонист. О его личности мы не знаем ничего, вплоть до последней серии. В 9-й серии нам все же раскрывают личность Фронтмена.
В отличие от своих коллег, Ли Бен-хон был знаком широкой публике и до выхода «Игры в кальмара». Актер известен своими ролями не только в корейском кино и на телевидении, но и в голливудских блокбастерах: «РЭД 2», «Терминатор: Генезис», «Великолепная семерка». Одной наиболее значимых среди них стала роль наемника Сторм Шэдоу в супергеройских боевиках «Бросок кобры» и «G.I. Joe: Бросок кобры 2».