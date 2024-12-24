Экс-жена Джонни Деппа поддержала Блейк Лайвли в скандале о домогательствах

В беседе с NBC News Херд назвала дезинформацию в социальных сетях «столь же ужасающей, сколь и разрушительной». Таким образом, артистка отреагировала на то, что режиссер фильма с Блейк Лайвли пользовался услугами того же антикризисного менеджера, что и ее бывший муж.