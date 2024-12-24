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Экс-жена Джонни Деппа поддержала Блейк Лайвли в скандале о домогательствах

Эмбер Херд отреагировала на скандал с участием актрисы Блейк Лайвли
Эмбер Херд
Эмбер ХердИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Эмбер Херд поддержала Блейк Лайвли в скандале о домогательствах во время съемок фильма «Все закончится на нас». Об этом сообщает NBC News.

Накануне стало известно, что Лайвли подала в суд на режиссера и коллегу по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони. Она обвинила Бальдони в сексуализированных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее.

По словам звезды сериала «Сплетница», Бальдони нанимал антикризисного пиар-менеджера Мелиссу Натан, чтобы очернить ее репутацию. Эта же женщина занималась пиаром Джонни Деппа во время судебных разбирательств с Эмбер Херд.

В беседе с NBC News Херд назвала дезинформацию в социальных сетях «столь же ужасающей, сколь и разрушительной». Таким образом, артистка отреагировала на то, что режиссер фильма с Блейк Лайвли пользовался услугами того же антикризисного менеджера, что и ее бывший муж.

«Социальные сети — это абсолютное воплощение слов: “Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны”. Я увидела это воочию», — заявила она.

Эмбер Херд состояла в браке с голливудским актером Джонни Деппом с 2015 по 2017 год. Актриса развелась с артистом из-за домашнего насилия. В 2019 году адвокаты актера обвинили Херд в клевете и подали встречный иск. Судебный процесс длился с апреля 2020 по июнь 2022 года.

1 июня 2022 года суд призвал Эмбер Херд выплатить Джонни Деппу $10 млн в качестве компенсации. При этом актер должен был возместить бывшей супруге 2 млн долларов за моральный ущерб.