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90-летняя Наталья Фатеева пожаловалась на размер своей пенсии

Актриса заявила, что ее рабочий стаж составляет 71 год
Наталья Фатеева
Наталья ФатееваИсточник: Fotodom.ru

Актриса Наталья Фатеева раскрыла в беседе с mk.ru, что получает пенсию в размере 36 тыс. рублей.

Фатеева возмутилась, что сумму ее государственного пособия не пересматривают. Она отметила, что ее рабочий стаж составляет 71 год.

«Если бы не мэр Собянин, который добавил народным и заслуженным артистам 30 тыс. рублей, и Михалков, который добавил нам 20 тыс. рублей, это была бы катастрофа», — отметила звезда комедии «Три плюс два».

Актриса также выразила беспокойство, что в нынешнее время пенсионеры живут в полном одиночестве. Она рассказала о своей 94-летней подруге молодости, которая сама себя обслуживает и никто ей не помогает.

«Кошмар. Те, кто приходит помогать, стараются максимально выяснить у нее какие-то данные, за все требуют деньги, даже на почту сходить — просят заплатить», — посетовала артистка.

Фатеева призналась, что не может назвать себя абсолютно счастливым человеком.

«Для того чтобы чувствовать себя счастливым, нужно совпадение множества факторов. По маленьким проявлениям можно чувствовать себя счастливым, а так — нет», — пояснила она.

23 декабря народной артистке РСФСР Наталье Фатеевой исполнилось 90 лет. На протяжении многих лет актриса считалась одной из первых красавиц советского кино.

Ранее Наталья Фатеева рассказала о своем здоровье.