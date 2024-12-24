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Дочь Яна Цапника не взяли в театральный вуз из-за фамилии

Елизавета Цапник заявила, что ее не зачислили в театральный вуз из-за знаменитого отца
Ян Цапник с дочерью
Ян Цапник с дочерью

Дочь Яна Цапника Елизавета призналась, что ее не приняли в театральный вуз из-за фамилии. Об этом она рассказала на «Шоу Воли», где ее отец выступил в качестве гостя.

Ян Цапник выразил мнение, что дочь отказались зачислять в университет те люди, которые раньше «чай и кофе разливали», а сейчас стали профессорами.

«На второй год поступления находились и те, кто спрашивал: “Как ты Цапник? А почему мне папа не позвонил?”» — добавила 25-летняя актриса.

Цапники также рассказали, что в следующем году выйдет фильм «Атель-Матель», где они впервые снялись вместе. Первой пробоваться в кино пошла Елизавета, и именно она посодействовала тому, чтобы отца рассмотрели на роль в этой картине.

Сын народного артиста России Юрия Цапника Ян приобрел известность после роли предпринимателя Артура Лапшина в сериале «Бригада». На «Шоу Воли» артист вспомнил, что сам попросился на роль в проекте.

«Я открыл дверь с ноги практически, а там сидит какой-то странный человек. Оказалось, что это режиссер Алексей Сидоров. Я его спросил: “Артисты хорошие нужны?”. Он ответил: “Нужны!”. А я ему: “Тогда бери!” Так меня и утвердили», — рассказал актер.