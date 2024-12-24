Еще один красавчик из «Истории девятихвостого лиса» и ее продолжения. Не вернуть в нее героя Ким Бома, трагически исчезнувшего в оригинале, было бы ошибкой — настолько он полюбился зрительницам. Ким сыграл брата Ли Дон Ука Ли Рана, вредного кумихо, который всю дораму только и делает, что строит козни Ли Ену. Но проблески ранимости, романтичности и безусловной любви к старшему брату сделали его персонаж настолько ярким и живым, что он не раз и не два перетягивал на себя внимание с главного героя. А уж сколько женских сердец он разбил — не перечесть!