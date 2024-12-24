Корейский кинематограф — особый мир со своими страстями, героями и законами. Он уже давно дышит в затылок Голливуду, приобретая поклонников по всему миру. Не просто так американские режиссеры все чаще снимают ремейки корейцев. Но их творчеству не достает той эмоциональности и искренности, за которые мы и любим азиатское кино.
И, конечно же, в западных фильмах нет умопомрачительных красавчиков-актеров, у которых по фан-клубу в каждой стране. Собрали семерку крашей корейского кино — не только красивых, но и по-настоящему талантливых.
1. Ли Дон Ук
Актер с такой бешеной харизмой, что она буквально переливается через экран, когда ты наблюдаешь за его игрой в очередной дораме. В мир кино Ли Дон Ук ворвался в 1999 году: в драматический сериал «Школа 2» его пригласили после победы на конкурсе моделей V-NESS. После премьеры мелодрамы «Моя девушка» Ли Дон Ук проснулся знаменитым, а режиссеры стали активно зазывать его к себе.
Задерживаться в амплуа сладкого мальчика актер не планировал и примерял на себя самые разные образы. В его фильмографии множество непохожих друг на друга работ — криминальный триллер «Аран», мелодрама «Библиотека разбитых сердец», комедийный боевик «Плохой и сумасшедший», фэнтези-драма «Демон», ужасы «Незнакомцы из ада», где он исполнил настолько жуткого персонажа, что в один миг заставил зрителей позабыть о своей очаровательной улыбке.
Наиболее известная роль Ли Дон Ука — Ли Ен в сериале «История девятихвостого лиса» (и нет, он никак не связан с культовым «Наруто»). Актер в нем сыграл мифического кумихо — демона-лиса, который живет в мире людей, разыскивает нашкодивших собратьев и наказывает их. Конечно, без любовной истории не обошлось — Ли Ен встречает свою давнюю возлюбленную, переродившуюся в современную девушку. В 2023 году Ли Дон Ук вернулся к этой роли в «Истории девятихвостого лиса 1938», а также снялся в ромкоме Пак Пом-су «Неспящие в Сеуле».
Помимо кино, Ли Дон Ук активно занимается благотворительностью. Актер был послом на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Также он вел несколько ток-шоу и регулярно появляется на обложках корейских глянцевых журналов в качестве фотомодели.
2. Ким Бом
Еще один красавчик из «Истории девятихвостого лиса» и ее продолжения. Не вернуть в нее героя Ким Бома, трагически исчезнувшего в оригинале, было бы ошибкой — настолько он полюбился зрительницам. Ким сыграл брата Ли Дон Ука Ли Рана, вредного кумихо, который всю дораму только и делает, что строит козни Ли Ену. Но проблески ранимости, романтичности и безусловной любви к старшему брату сделали его персонаж настолько ярким и живым, что он не раз и не два перетягивал на себя внимание с главного героя. А уж сколько женских сердец он разбил — не перечесть!
Но не роль кумихо сделала Ким Бома любимчиком зрителей, а дорама 2009 года «Мальчики краше цветов». Именно благодаря ей очень многие пришли в корейский кинематограф и полюбили его. По сюжету самая обычная старшеклассница случайно попадает в элитную школу, где всем заправляют банда мажоров F4. Девушка становится их новой мишенью, но играть по их правилам она не намерена. Одного из F4 и сыграл Ким Бом.
До 2009 года актер появился в пяти разноплановых картинах, среди которых дорама «Возмутительные женщины» и триллер «Звонок смерти». Дебют Бома состоялся в сериале «Высокий удар!», причем это произошло после его участия в конкурсе Survival Star Audition. В финал будущего актера не пропустили, так как ему еще не было 18 лет, но продюсеры и режиссеры его заметили.
После роли мажора в «Мальчиках краше цветов» Ким Бом воплотил самые разные образы: актера-неудачника («Ангел со сломанным крыльями»), несовершеннолетнего преступника, грезящего о чемпионстве в K-1 («Мечта»), бывшего члена отряда особого назначения («Под прикрытием»), первокурсника с мрачной тайной («Школа права») и даже интерна, в которого вселяется призрак гениального доктора («Призрачный доктор»).
Ким Бом также записывает музыкальные альбомы, выступает как модель, ведет ток-шоу и фанатеет от Криштиану Роналду. Когда-то актер и сам мечтал стать футболистом — в школе он был сначала форвардом, а потом и капитаном команды. Но на спортивной карьере пришлось поставить крест из-за восприимчивости к неудачам, что в конечном счете стало лучшим выбором корейской звезды.
3. Чжи Чан Ук
В детстве Чжи Чан Ук носил очки и мечтал стать инженером, но после школы передумал и, к ужасу своей матери, подался в актеры. Сейчас Чан Ук — один один из популярнейших актеров в Корее, правда, пришел он к этому не сразу. Начинал Чжи Чан Ук как артист мюзиклов, потом засветился в фильме «Дни…» и сериале «Ты украла мое сердце». Заметными для Чжи проектами стали артхаус «Спящая красавица» и сериал «Мои слишком идеальные сыновья», в котором он сыграл младшего из четырех братьев.
Популярность к Чжи Чан Уку пришла, когда он появился в роли американского шорт-трекиста в 159-серийном «Улыбнись, Дон Хэ». Тогда же актер показал, что ради роли способен на все — Чан Ук проводил на катке по пять часов в день.
В фильмографии Чжи Чан Ука на сегодняшний день около 30 ролей, и среди них — комедийная мелодрама «Овощной магазин холостяка», боевики «Подставной город» и «Большое зло», драма «Загадай желание», драмеди «Семь первых поцелуев», фантастический фильм «Звук волшебства». Самой известной ролью актера пока остается образ китайского императора династии Юань в многосерийной драме «Императрица Ки». Чжи Чан Ук показал, как его поначалу слабый персонаж под влиянием любви к главной героине Ки Сын-нян превращается в сильного правителя и настоящего мужчину.
Чжи Чан Ука часто называют поющим актером (мюзиклы сослужили ему хорошую службу). Также он активно занимается спортом и мечтает открыть собственный ресторан, когда завершит карьеру в кино.
4. Чха Ын-у
Самый молодой в нашей подборке актер. Впервые Чха Ын-у появился на экране в фильме 2014 года «Моя блестящая жизнь». Спустя два года после дебюта Ын-у вошел в состав бойз-бэнда Astro и стал кумиром целой армии поклонниц. В 2024-м вышел его первый сольный альбом, который получил название Entity.
Но и актерскую карьеру, занимаясь музыкой, Чха Ын-У не забрасывал. Среди его киноработ — фантастическая мелодрама «Продолжение следует», музыкальная комедия «Самый лучший хит», фэнтезийная драма «Тетрадь мести», историческая мелодрама «Новичок-историк Ку Хэ-рен», драмеди «Отличный день, чтобы стать собакой». Примечательно, что в последней дораме по сюжету молодая учительница превращается в пса, стоит ей только поцеловать героя Чха Ын-у.
Известность актеру принес сериальный хит «Истинная красота». Его главная героиня, ученица старших классов Лим Джу-чон, встречается с двумя самыми видными парнями школы, пряча за макияжем свои недостатки. Нетрудно догадаться, что роль одного из старшеклассников досталась Чха Ын-у. Сам актер, между прочим, частенько мелькает на обложках журналов, а также сотрудничает с всемирно известными модными брендами.
5. Тхэген
Этот артист пришел в кино благодаря своей музыкальной карьере — он один из айдолов 2PM. В отличие от многих своих коллег, Тхэген не только красавец и талантливый рэпер, но и неплохой актер. Одна из самых заметных его ролей — адвокат Хон Ча Ен в дораме «Винченцо». Сначала Тхэген предстает перед зрителями в образе этакого дурачка-растяпы, но, оказывается, персонаж не так уж прост. Кстати, роль — отрицательная, а как известно, плохие мальчики привлекают хороших девочек. Вот и Тхэген влюбил в себя половину Кореи и не только.
Дебютировал актер в дораме «Сестра Золушки» — роль была второстепенной и осталась почти незамеченной. За ней последовал музыкальный сериал «Одержимые мечтой», в которой Тхэген показал себя во всей красе. Дальше были драмы «99 дней со звездой» и «Ассамблея», ромкомы «Целую, Китти», «Семь первых поцелуев» и «Давай сражаться, призрак», военно-исторический фильм «Битва у острова Хаган» и даже хоррор «Дом вне времени».
Сериалом «Слепцы» Тхэген закрепил свой успех. Триллер вышел в 2022 году, и актер сыграл детектива Рю Сон Джуна, который расследует дело о маньяке. Стоит сказать, что эта корейская звезда тяготеет к серьезным жанрам, нежели комедиям про любовь. Возможно, роль в этом сыграло то, что Тхэген родился в Пусане, который кинематографисты почему-то наделили дурной славой и населили полчищами монстров.
6. Кон Ю
Теперь о настоящем главном герое Пусана. Кон Ю не только родился в этом городе, но и исполнил главную роль в фильме «Поезд в Пусан», ставшим самой известной корейской картиной в мире. После у него было еще несколько ролей в культовых лентах.
В «Демоне», например, он сыграл бессмертного токкэби, который уже много лет скитается по Земле, желая лишь одного — скорее исчезнуть с ее лица. А способ для этого сценаристы придумали весьма корейский — демон должен жениться на смертной девушке, которую и встречает. Дорама, снятая в 2016 году, до сих пор остается одной из самых популярных, а Кон Ю как лучший актер получил награду фестиваля Baeksang Art Awards.
После «Демона» актер сыграл в экранизации бестселлера «Ким Джи-ен, 1982 года рождения», а также в фантастическом боевике «Первый клон» и многосерийном триллере про космическое путешествие «Море Спокойствия». Небольшую, но заметную роль Кон Ю получил в хите «Игра в кальмара».
Если присмотреться к творчеству этой корейской звезды, то можно увидеть одну интересную закономерность: Кон Ю часто играет героев, выступающих в защиту детей. Наиболее ярким для актера проектом стал фильм «Суровое испытание», где он предстает в образе отца-одиночки и учителя в школе для глухих. Серьезная драма об истинном отношение педагогов к особенным детям вызвала на родине Кон Ю громкий резонанс.
Вообще, актер рьяно болеет за права детей и в 2013 году даже посетил Камбоджу в качестве специального представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). А спустя три года Кон Ю стал послом Национальной налоговой службы как образцовый налогоплательщик. Так что эта корейская звезда — не только талантливый актер и красивый мужчина, но и добропорядочный гражданин.
7. Пак Со-джун
В свое время Пак Со-джун поступил очень мудро. Зная, что служба в корейской армии — обязательное мероприятие, он решил сначала отдать долг родине, а уже потом идти в кино. Поэтому у него не было двухлетнего перерыва в карьере, после которого пришлось бы заново взращивать свой успех.
В 2011 году Пак Со-джун познакомился с генеральным директором агентства KeyEast Entertainment и сразу же подписал с ним контракт. Правда, роль ему дали второстепенную, но в фильме про спорт «Идеальная игра»: в юности артист как раз выбирал между актерской стезей и баскетболом.
После дебюта Пак Со-джун стал появляться в различных проектах — «Я призываю тебя, золото!», «Спящая ведьма», «Красота внутри». Он обладал притягательной улыбкой, чем привлек к себе пристальное внимание зрительниц. Настоящую же славу актеру принесла дорама «Убей меня, исцели меня» — эта история рассказывает о мужчине, в котором уживается семь личностей, и женщине-психиатре.
Примечательно, что до 2018 года Пак Со-джун не изменял себе и играл в основном в ромкомах, пока совершенно неожиданно не сыграл бойца ММА, сражающегося с демонами в «Божественной ярости». Потом случились «Паразиты» Пон Джун-хо, взявшие аж четыре «Оскара». Обаятельный кореец в роли учителя так приглянулся Голливуду, что очень скоро его позвали в приключенческую фантастику «Капитан Марвел 2».
Корейские фанаты ждали премьеры с замиранием сердца, но остались разочарованы — хоть образ принца Яна и был хорош, актер на экране появлялся всего лишь в течение двух с половиной минут. Сам Пак Со-джун остался доволен, он продолжает сниматься, но теперь тяготеет к драмам и триллерам.