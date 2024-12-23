Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» написала открытое письмо Путину

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания», актриса Наталья Андрейченко опубликовала в соцсети пост озаглавленный: «Открытое письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимирову Путину».
Артистка похвасталась, что смотрела прямую линию и пресс-конференцию с российским лидером «от начала и до конца».
«Сколько мудрости, какое количество покоя, знаний, открытого сердца и любви — я ощутила за это время», — заявила артистка (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. Ред.).
По словам Андрейченко, она плакала от восторга из-за того, что Путин относится к народу России, как «к членам одной семьи».
Актриса назвала президента РФ человеком с «красивым, но железным сердцем». Она также выразила мнение, что Россия как страна «в ответе за спасение планеты».
Наталья Андрейченко уехала из Москвы в США еще в 1991 году к своему на тот момент супругу Максимилиану Шеллу. С 2012 года актриса живет в Мексике, практикует сыроедение, занимается йогой и увлекается буддизмом.
В конце августа сообщалось о возращении Андрейченко в Россию впервые с начала СВО. Актриса поясняла, что приехала в Москву ради работы над мемуарами «Откровение».