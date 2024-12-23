Юра Борисов объяснил, почему Пушкин — «крутой чувак»

«Надо было понять, что мы вообще будем делать, потому что Пушкин на самом деле — крутой чувак, и хотелось, рассказывая эту историю, передать ощущение жизни, чтобы этот человек стал человеком и им могли вдохновляться, как я им вдохновляюсь», — поделился Борисов.