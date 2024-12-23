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Юра Борисов объяснил, почему Пушкин — «крутой чувак»

Актер признался, что его удивило, как много успел поэт за свою короткую жизнь

Российский актер Юра Борисов рассказал о съемках в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Артиста цитирует НСН.

По словам Борисова, при подготовке к съемкам его удивило, как много успел Пушкин за свою жизнь.

«Меня удивило, как много всего с ним успело за жизнь произойти, такую короткую. Хотелось это все прочитать и как-то заново переосмыслить, рассказать не занудно, а очень живо», — отмечает он.

Актер признается, что проект готовится долго — четыре года.

«Надо было понять, что мы вообще будем делать, потому что Пушкин на самом деле — крутой чувак, и хотелось, рассказывая эту историю, передать ощущение жизни, чтобы этот человек стал человеком и им могли вдохновляться, как я им вдохновляюсь», — поделился Борисов.

Он отметил, что у россиян, проходящих Пушкина еще в школе, затерлось впечатление о писателе, и авторам фильма хотелось бы показать героя как «реально крутого» персонажа, а не памятник или портрет.

Премьера картины запланирована на 14 февраля 2025 года.

10 декабря сообщалось, что Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на премию «Золотой глобус».