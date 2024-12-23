Сын Бориса Щербакова рассказал, как актер получил травму

Ночью 4 декабря супруга Щербакова обнаружила актера без сознания на лестничной клетке. Его госпитализировали в одну из московских больниц. Позже стало известно, что артист находится в ГКБ им. Иноземцева. В связи с травмой и госпитализацией актера были отменены спектакли с его участием. Одним из них стала постановка «Свободная пара», в которой он должен был играть вместе с актрисой Марией Ароновой.