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Сын Бориса Щербакова рассказал, как актер получил травму

Василий Щербаков поделился подробностями происшествия с артистом
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: PersonaStars

Народный артист РФ, актер театра и кино Борис Щербаков упал в подъезде, когда спускался по лестнице. Об этом в беседе с aif.ru сообщил его сын Василий.

«В подъезде спускался по лестнице и упал. Вниз лицом упал. Хорошо, что не кубарем скатился и не сломал руки или что-то еще. Только скула пострадала», — сказал он.

Василий также рассказывал aif.ru, что у Щербакова нет проблем с речью, сейчас лицо восстанавливается. По его словам, актера скоро выпишут.

Ночью 4 декабря супруга Щербакова обнаружила актера без сознания на лестничной клетке. Его госпитализировали в одну из московских больниц. Позже стало известно, что артист находится в ГКБ им. Иноземцева. В связи с травмой и госпитализацией актера были отменены спектакли с его участием. Одним из них стала постановка «Свободная пара», в которой он должен был играть вместе с актрисой Марией Ароновой.