Балет «Щелкунчик» в преддверии Нового года покажут в кинотеатрах Минска и Гродно

Пресс-служба Министерства культуры РФ сообщала, что прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра покажут более чем в 100 кинотеатрах разных городов России 30 и 31 декабря. Онлайн-показы балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича пройдут также в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии.