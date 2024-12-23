Балет «Щелкунчик» в преддверии Нового года покажут в кинотеатрах Минска и Гродно

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Прямые кинотрансляции балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича пройдут в кинотеатрах Минска 30 и 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании «УП Киновидеопрокат» Мингорисполкома.
«Легендарный балет Большого театра России — на большом экране: 30 и 31 декабря в кинотеатре “Победа” пройдет прямая трансляция знаменитого балета “Щелкунчик”, — сообщили в компании. — Это волшебное представление, наполненное музыкой Чайковского и захватывающими танцами, подарит зрителям незабываемые эмоции и атмосферу праздника. Балет Юрия Григоровича — самый новогодний из всех “Щелкунчиков”».
Трансляцию балета организуют также в кинотеатре «Центральный». Отмечается, что сеансы уже пользуются спросом.
Кроме того, новогоднюю сказку в белорусской столице будет транслировать сеть кинопространств mooon и Silver Screen. Балет покажут и в Гродно в кинотеатре «Красная звезда».
Пресс-служба Министерства культуры РФ сообщала, что прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра покажут более чем в 100 кинотеатрах разных городов России 30 и 31 декабря. Онлайн-показы балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича пройдут также в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии.