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Дом, где снимали фильм «Сумерки», сдают в аренду

Особняк появился на рынке посуточной аренды
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»

Дом в Сент-Хеленс (штат Орегон, США), где снимали фильм «Сумерки», появился на рынке посуточной аренды. О том, что теперь жилье можно забронировать на Airbnb, сообщило издание People.

По сюжету кинофраншизы в белом доме жила главная героиня Белла Свон, которую на экране воплотила актриса Кристен Стюарт. Владельцы Эмбер и Дин в новом документальном сериале «Дом из…» о недвижимости из кино рассказали, что относятся к особняку как к музею и не перестают удивляться, что актеры действительно находились в доме.

«Если бы стены могли говорить… У меня есть подруга, которая пришла сюда и сказала: “Роб [Паттинсон] сидел на этом унитазе!”» — смеется Эмбер.

По словам владельцев, постояльцы стремятся повторить события, происходившие в доме на киноэкране.

«Однажды наша уборщица сказала: “Клянусь, на столе Беллы был отпечаток ягодиц”. А я ответил: “Ничего не хочу об этом знать. Просто уберите!”»— делится воспоминаниями Дин.

Накануне стало известно, что Маколей Калкин хотел купить дом своего героя из «Один дома».