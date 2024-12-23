Дом, где снимали фильм «Сумерки», сдают в аренду

По сюжету кинофраншизы в белом доме жила главная героиня Белла Свон, которую на экране воплотила актриса Кристен Стюарт. Владельцы Эмбер и Дин в новом документальном сериале «Дом из…» о недвижимости из кино рассказали, что относятся к особняку как к музею и не перестают удивляться, что актеры действительно находились в доме.