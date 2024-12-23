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Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей

Режиссера оштрафовали на 300 рублей за непредоставление данных о сотрудниках
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Режиссера Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей за непредоставление сведений об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на сообщение суда.

Суд признал ректора «Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова» виновным в совершении административного правонарушения — он не предоставил отчет по форме ЕФС-1.

Такой документ индивидуальные предприниматели должны подавать о своих сотрудниках. В отчете должны быть указаны данные об особом страховом стаже, взносах на травматизм и обязательных медосмотрах. На суд Михалков не явился, и разбирательство прошло без его участия.

Ранее Никита Михалков подтвердил, что закрыл проект «Шоколадный револьвер». Михалков признался, что сюжет фильма выглядит не очень прилично в нынешней ситуации — он считает проблемой, что действия картины происходят в Голливуде.