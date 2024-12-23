Алика Смехова опубликовала редкое фото с 17-летним сыном

Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Алика Смехова показала поклонникам своего 17-летнего сына. Актриса позировала с Макаром возле новогодней елки и поделилась кадром в соцсетях.
Артистка признавалась, что не заметила, как быстро повзрослел ее ребенок и превратился в молодого человека с «атлетическим телосложением». По словам знаменитости, окружающие часто делают комплименты ее сыну, и она этим гордится.
Смехова не раскрывает имя отца подростка и не отвечает на слухи об этом. Актриса признавалась, что экс-возлюбленный оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают.
У звезды двое детей. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. Артистка рассказывала об успехах молодого человека в личном блоге, отмечая, что гордится его достижениями и рада, что первенец не пошел по ее стопам.
Сыновья знаменитости не носят фамилии своих отцов, а взяли материнскую. По мнению артистки, это верное решение, которое также одобрил дед Артема и Макара актер Вениамин Смехов.