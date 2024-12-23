Ахеджакову и Меладзе захотели лишить гражданства России

До этого сообщалось, что Ахеджакова произнесла лозунг, который используется украинскими националистами, после выступления в постановке «Мой внук Вениамин» в США. Обращен возглас актрисы был к зрителям, а некоторые гости ответили на него. После этого актрису потребовали признать иноагентом и лишить звания народной артистки.